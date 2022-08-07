فينسيوس من «بديل سوبر» إلى «صانع الفارق» في الريال!



أنور إبراهيم (القاهرة)



لم يعد الجناح البرازيلي فينسيوس جونيور، وجهاً جديداً في ريال مدريد الإسباني، بل أصبح منذ الموسم الماضي نجماً لا يشق له غبار، ولا غنى عنه في انتصارات «الملكي»، وانتقل من وضع «البديل السوبر» أيام الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق، إلى وضع «النجم الأساسي»، وصناع الفارق في عهد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي، الذي نجح في تطوير أدائه، وأصبح يسجل الأهداف ويصنعها لزملائه، بعد أن كان فاشلاً ً في «اللمسة الأخيرة» أيام زيدان.

وأصبح فينسيوس مفتاح لعب أساسي في الفريق، وورقة رابحة في تشكيلة «الميرنجي»، ومديره الفني أنشيلوتي الذي منحه كامل الثقة، واعتمد عليه اعتماداً كاملاً، ولم يلجأ إلى تغييره في المباريات، إلا مضطراً وفيما ندر، لإراحته أو لإصابته.

ويعول أنشيلوتي كثيراً على فينسيوس، في مباراة الفريق القادمة يوم الأربعاء، في كأس «السوبر الأوروبي»، ضد آينتراخت فرانكفورت الألماني بطل الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، والذي مني بهزيمة ثقيلة 6-1 من بايرن ميونيخ الألماني هذا الأسبوع، في أولى مباريات الفريقين، في افتتاح الدوري الألماني «البوندسليجا».

وفي لقاء مع موقع الاتحاد الأوروبي «اليويفا»، تحدث «جوهرة الريال» عن طموحاته الكبيرة مع «الملكي»، في الموسم الجديد، وتحفزه لتحقيق أول بطولة جديدة في بداية الموسم، وقال: من الأهمية بمكان أن نسعى للفوز بالكثير من المباريات، كلما أمكننا ذلك، إذا كنا نريد أن نحرز العديد من البطولات والألقاب مثل «السوبر الأوروبي»، مؤكداً أنه وزملاؤه سيسعون بقوة للفوز بها لتكون «فاتحة خير» للموسم الجديد.

وثمّن فينسيوس علاقته بزملائه في الفريق، والتفاهم الكبير فيما بينهم، وبوجه خاص مع الدولي الفرنسي كريم بنزيمة الذي يصنع معه ثنائياً متفاهماً، لطالما أسعد جماهير «السانتياجو برنابيو»، بأهدافه الجميلة وتمريراته القاتلة.

ويتطلع عالم الكرة بلهفة وشغف وشوق لرؤية ما سيفعله حامل لقب الدوري الإسباني «الليجا»، ودوري الأبطال «الشامبيونزليج»، وهو يستأنف مسيرته الناجحة هذا الموسم، كما تتركز الأضواء بشدة على «نجم السامبا» الشاب فينسيوس الصاعد بسرعة الصاروخ والقادر على صنع الفارق في أية لحظة.

يذكر أن فينسيوس جونيور المولود في 12يوليو 2000 «22عاماً» صاحب هدف فوز الريال على ليفربول في نهائي «الشامبيونزليج» الموسم الماضي، بدأ مسيرته الكروية في فلامنجو البرازيلي، وهو صبي صغير، وتدرج في فرق الناشئين، إلى أن تم تصعيده للفريق الأول موسم 2017-2018، وهو في السادسة عشرة من عمره، وانتقل إلى ريال مدريد في 2018، وانضم إلى فريق الرديف «ريال مدريد ب»، ثم تم تصعيده للفريق الأول في نفس العام.

وجدد فينسيوس عقده مع الريال حتى 2027، ولم يكشف عن قيمة راتبه أوالشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده، وإن كانت بعض المصادر حددته بنحو مليار يورو، ولعب فينسيوس في الموسم الماضي 52 مباراة، في مختلف المسابقات، وسجل 22 هدفاً، وصنع 20 تمريرة حاسمة.