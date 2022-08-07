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الرياضي

«سيارة مريبة» تحبس جماهير دورتموند!

«سيارة مريبة» تحبس جماهير دورتموند!
7 أغسطس 2022 12:00

 
دورتموند (د ب أ)
أوضح بوروسيا دورتموند أنه جرى تأجيل خروج الجماهير من ملعب المباراة عقب المواجهة أمام باير ليفركوزن في افتتاح الدوري الألماني لكرة القدم، بسبب توقف سيارة مريبة محركها قيد التشغيل بالقرب من ملعب سيجنال إيدونا بارك.
وجرى السماح لحوالي 81 ألف مشجع بالعودة إلى منازلهم بعد حوالي 30 دقيقة من انتهاء المباراة ، بمجرد أن أكدت الشرطة «أنه لا يوجد داع للقلق»، بحسب ما قال المتحدث باسم دورتموند.
وقبل نهاية المباراة أصدرت الإذاعة الداخلية لملعب المباراة أكثر من إعلان لمطالبة الجماهير بالبقاء في مقاعدهم نظراً للعمل الذي يقوم به رجال الشرطة.
وتمكن رجال الشرطة من التعرف على صاحب السيارة المريبة في المرآب، وقال
المتحدث باسم دورتموند: «الشخص أو السيارة ليسا خطيرين»، في الوقت الذي ذكرت فيه الشرطة عبر شبكة «تويتر» للتواصل الاجتماعي «المحرك بقى قيد التشغيل بسبب مسألة فنية».
وفاز دورتموند على ليفركوزن بهدف سجله القائد ماركو ريوس.

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