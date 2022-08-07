شلبي يترك الصفاقسي عبر البحر!



تونس (د ب أ)



بينما غادر أكثر من لاعب الصفاقسي التونسي للاحتراف بأندية أخرى، بعد نهاية عقودهم مع النادي، اختار الحارس الشاب علي شلبي المغادرة عبر البحر، ضمن موجات الهجرة غير الشرعية.

وفاجأ علي شلبي وهو حارس صاعد من فئة الشباب في الصفاقسي، ولعب أيضاً في منتخب الشباب، أنصار النادي بمغادرته البلاد على قارب نحو السواحل الإيطالية، بين إحدى الرحلات السرية المنطلقة من السواحل التونسية.

وظهر شلبي الذي كان يستعد لبدء سنته الأولى في الجامعة بعد نجاحه في البكالوريا «الثانوية العامة»، في صورة نشرت على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتناقلتها وسائل الإعلام المحلية، على متن قارب مع عدد آخر من الشباب المشاركين في الرحلة.

وكتب الحارس الشاب «الحمد الله»، دون أن يضيف المزيد من التفاصيل.