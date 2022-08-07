«نيشنس برايد» بطل «ديربي سراتوجا»



محمد حسن (دبي)



تُوج الجواد «نيشنس برايد» لجودلفين، بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة وليام بيوك، بلقب «ديربي سراتوجا» للفئة الأولى لمسافة 9.5 فيرلونج الذي أقيم بمضمار سراتوجا في أميركا.

وتمكن «نيشنس برايد» من الثأر من خسارته لسباق «ديربي بيلمونت»، في مشاركته الأميركية الأولى بمضمار بيلمونت بارك في يوليو الماضي، حيث أنهي ابن الفحل «تيوفيلو» السباق بقوة، بعد بداية بطيئة، ليخسر بفارق ثلاثة أرباع الطول من «كلاسيك كوزواي».

إلا أن فارسه حثه على التقدم لدى مغادرة البوابة، ليستقر في المركز الثالث جهة الساج الداخلي، وحاول غريمه «كلاسيك كوزواي» تصدر السباق منذ البداية، كما فعل في «ديربي بيلمونت»، بينما انتقل «نيشنس برايد» إلى المركز الثاني في نهاية المسار الخلفي، قبل أن يُطلب منه مطاردة المتصدر عند المنعطف باتجاه المسار المستقيم.

ونجح «نيشنس برايد» في اللحاق ب «كلاسيك كوزواي»، في آخر فيرلونج، ليتقدم جواد الثلاث سنوات بقوة نحو خط النهاية، منهياً السباق متقدما بفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «أنابوليس».