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«الصقور» يركز على رفع اللياقة

«الصقور» يركز على رفع اللياقة
7 أغسطس 2022 11:49

 
رأس الخيمة (الاتحاد)

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واصل فريق الإمارات لكرة القدم تدريباته، في معسكر صربيا، تحت إشراف المدرب فتحي العبيدي، ويستمر الإعداد الخارجي حتى 22 أغسطس الجاري، ويركز الجهاز الفني على الجاهزية البدنية والجانب التكتيكي، ويتضمن البرنامج اليومي تدريباً صباحياً لرفع معدل اللياقة البدنية، بجانب فقرة في الصالة وتدريب مسائي تكتيكي في الملعب، ويؤدي «الصقور» عدداً من المباريات التجريبية خلال الأيام المقبلة، وسط معنويات مرتفعة.
وشدد عبد الله العاجل رئيس البعثة، على أن المعسكر ومثالي، ويمضي وفق البرنامج والخطط المعدة، وأشاد بالمتابعة الدائمة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة كرة القدم بالنادي، للاطمئنان على شؤون البعثة، وتوجيهاتهم الدائمة بتوفير الجو الملائم والإمكانيات اللازمة لإنجاح المعسكر، كما أشاد بانتظام اللاعبين وحرصهم على تنفيذ الواجبات وتفانيهم في التدريبات اليومية مما يعطي انطباعاً ومؤشراً جيداً على حُسن الاستعداد.
وأعرب العاجل عن ارتياحه لسير المعسكر وانضباط جميع اللاعبين، كما أظهروا تجاوباً رائعاً مع الخطة المعدة، وهناك بشائر بأن اللاعبين يحاولون أن يقدموا كل ما لديهم للظهور بصورة مشرفة خلال الموسم الجديد الذي يعد صعباً لكافة الفرق المتنافسة.

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