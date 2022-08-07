الطاهر يترأس اجتماعات الانتخابية لـ «شطرنج آسيا»



دبي (الاتحاد)



ترأس هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، الاجتماعات الانتخابية لمناطق القارة التي عُقدت في مركز المؤتمرات الدولي بمدينة تشيناي الهندية، بحضور ممثلي 50 دولة.

فاز العراقي ظافر عبدالأمير مظلوم برئاسة المنطقة الأولى لدول غرب آسيا برصيد 8 أصوات، مقابل 4 أصوات للأردني سامي السفاريني، وشارك فيها رؤساء وممثلو 12 اتحاداً من أصل 13 دولة، بحضور تريم مطر رئيس اتحاد الشطرنج، وأشرف على الانتخابات الدكتور رشيد العنزي المستشار القانوني للاتحاد الآسيوي، وكاستو أبوندو المدير التنفيذي.

وفي انتخابات المنطقة الثانية لدول جنوب آسيا، فاز شهاب الدين من بنجلاديش بالرئاسة على حساب رئيس اتحاد سريلانكا ويجيسوريا، بينما فاز حسن تورديالييف من أوزبكستان بالتزكية برئاسة المنطقة الثالثة دول شمال ووسط آسيا لأنه المرشح الوحيد.

وحصل البرلماني الأندونيسي الأستاذ الكبير أوتوت أديانتو، على رئاسة المنطقة الرابعة «دول شرق آسيا»، بينما فازت أبيجال من الصين برئاسة المنطقة الخامسة.

وشهدت انتخابات المنطقة السادسة دول شبه القارة الأسترالية وجنوب المحيط الهادي منافسة شرسة ومتكافئة بين جيمي كونرو من أستراليا وشون برس من نيوزيلندا، حيث تعادلا في عدد الأصوات، وتم تأجيل الانتخابات إلى ديسمبر المقبل في الإمارات، ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد الآسيوي للشطرنج، مع تكليف الرئيس الحالي للمنطقة بول سبيلر بتسيير أمور المنطقة، حتى موعد إجراء الانتخابات.