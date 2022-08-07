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الرياضي

ميسي.. «هدف أكروباتي»

ميسي.. «هدف أكروباتي»
7 أغسطس 2022 11:14

 
باريس (أ ف ب) 

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سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين، أحدهما «أكروباتي»، ومرر البرازيلي نيمار ثلاث كرات حاسمة، وأضاف هدفاً ليستهل باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الفرنسي لكرة القدم، بفوز كاسح 5-صفر على مضيفه كليرمون، بغياب نجمه كيليان مبابي للإصابة.
وواصل نيمار المستويات التي قدمها في الفترة التحضيرية وسجل الهدف الأول، فيما جاء الثاني من توقيع الدولي المغربي أشرف حكيمي، والثالث من مدافع آخر البرازيلي ماركينيوس، قبل أن يختتم ميسي بهدف رابع، وخامس أكروباتي.
وبات نادي العاصمة يدخل الموسم، وهدفه تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن هيمن على الدوري المحلي منذ الاستحواذ القطري، وحقق لقبه ثماني مرات في المواسم العشرة الأخيرة.
ويأمل في أن يقوده الى ذلك المدرب الجديد كريستوف جالتييه الذي وصل إلى باريس بعد إقالة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.
وظهرت الفترة التمهيدية للموسم بصورة واعدة بالنسبة لعشاق النادي الباريسي، مع الفوز بلقب كأس الأبطال الفرنسية على حساب نانت 4-صفر في أواخر الشهر الماضي في مباراة سجل فيها نيمار هدفين وميسي هدفًا.
وبدأ جالتييه الذي قاد ليل الى لقب الدوري بصورة مفاجئة عام 2021 بالتشكيلة ذاتها التي شاركت في لقاء نانت، مع اعتماد أسلوب 3-4-3، وبتواجد الوافد الجديد لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا، وكان مبابي، المصاب في العضلة المقربة، غاب أيضاً عن مباراة كأس الأبطال بسبب الإيقاف.

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
ليونيل ميسي
نيمار
كيليان مبابي
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