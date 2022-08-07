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الرياضي

ميدفيديف يتخلص من «عقدة النهائيات»

ميدفيديف يتخلص من «عقدة النهائيات»
7 أغسطس 2022 10:45

 
لوس كابوس (رويترز) 

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أنهى دانييل ميدفيديف المصنف الأول عالمياً، سلسلة الهزائم في المباريات النهائية، بتغلبه على البريطاني كاميرون نوري 7-5 و6-صفر، ليتوج بلقب لوس كابوس للتنس في المكسيك، في استعداد قوي للدفاع عن لقب أميركا المفتوحة.
ونتيجة لعقوبة منع اللاعبين الروس من خوض منافسات ويمبلدون، غاب ميدفيديف عن البطولة بالملاعب العشبية في بريطانيا، ووصل إلى المكسيك لخوض البطولة من فئة 250 نقطة، وهي أول بطولة ينافس بها منذ يوني.
وحقق ميدفيديف معظم نجاحاته الأخيرة في الملاعب الصلبة ولم يخسر أي مجموعة للفوز بأول لقب هذا الموسم، وقال «كل مباراة كانت رائعة، لكن النهائي استثنائي دائماً، وفي النهائي تواجه أفضل منافس بالبطولة، لذا تكون مباراة من أعلى مستوى، وأنا سعيد بتقديم هذا الأداء، وبتسديد ضربات جيدة في مباراة بهذه الأهمية».
وأنهى الفوز على نوري، بطل نسخة العام الماضي والمصنف 12 عالمياً، سلسلة من خمس هزائم متتالية في النهائيات، منذ بطولة باريس للأساتذة في نوفمبر الماضي، وبعد هزيمته في نهائي البطولة الختامية للموسم العام الماضي.
وخسر نهائي أستراليا المفتوحة في بداية 2022، ثم تعرض للهزيمة في نهائيين بالملاعب العشبية في هولندا وألمانيا. 

التنس
دانييل ميدفيديف
المكسيك
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