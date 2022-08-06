«زهرة» تُحطم «الرقم الإماراتي» في دراجات «التضامن الإسلامي»

قونية (الاتحاد)

أنهى منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية اليوم الثاني من منافسات المضمار فئة المطاردة الفردية، التي أقيمت على مضمار قونية للدراجات ضمن فعاليات النسخة الخامسة من ألعاب التضامن الإسلامي، واختتمت زهرة حسين لاعبة منتخبنا الوطني مسابقة المطاردة الفردية بمنافسة المضمار بالمركز الـ12 بزمن وقدره 4:06.496 دقيقة، محطمة بذلك الرقم الإماراتي، الذي حققته صفية الصايغ في البطولة العربية بزمن 4:12 دقيقة.

وتابعت المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية جانباً من السباقات، بحضور بطي أحمد العبدولي مدير الوفد المشارك في الدورة.

كما شارك بفئة الرجال كل من سيف الكعبي ووليد النقبي، حيث حل الأول في المركز الـ18 محققاً زمناً وقدره 4:41.913 دقيقة، فيما سجل الأخير 4:46.526 دقيقة في المركز الـ21.

وتتضمن الألعاب التسع التي تشارك فيها الإمارات الرماية، والقوس والسهم، والقوس والسهم لأصحاب الهمم، والكاراتيه، والجودو، والتايكواندو، والمبارزة، ورفع الأثقال، والسباحة، والدراجات.

وأكدت زهرة حسين استفادتها من خوض سباق المطاردة الفردية بالمضمار في ثاني مشاركة خارجية لها، حيث سعت إلى تقديم أفضل ما لديها وسط تواجد 17 لاعبة من أفضل المشاركات في هذه المسابقة وقالت: سعيدة بتحطيم رقم الدولة، وأعتبر مشاركتي في هذا المحفل محطة إعداد قوية؛ لا سيما وأن البطولة الآسيوية للمضمار في تايلاند على الأبواب، ومن بعدها البطولة العربية للدراجات في مصر شهر سبتمبر المقبل، وقد سجلت رقماً ليس ببعيد عن أصحاب المراكز الأولى، على الرغم من أنها ثاني مشاركة في الاستحقاقات الخارجية، وأصبح لدي الدافع لتحسين رقمي في المستقبل طالما تواجدت العزيمة والإرادة لتحقيق ذلك.

من جانبه، أكد الدراج وليد النقبي على أنه حقق المطلوب في بداية المشاركة بسباق المضمار بالرغم من أن تخصصه في مسابقة الطريق وقال: شاركت في سباق جديد بالنسبة لي وحققت نتيجة طيبة مقارنة بكونها المنافسة الأولى في هذا التخصص؛ ولكن أطمح في تحسين زمني بسباق المضمار في المرات القادمة، خاصة وأن جميع البطولات خلال الفترة المقبلة في هذه المسابقة، ولا زالت لدينا الفرصة لتحقيق المزيد في سباقات النقاط والامنيوم من خلال زملائي المشاركين، كما سنسعى لحصد ميداليات ملونة في سباق الطريق الذي يبدأ يوم الخميس المقبل، ويشهد مشاركتنا في سباق الطريق وسباق الطريق ضد الساعة.

ويستكمل منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية، غداً «الأحد»، منافسات المضمار ضمن مسابقة النقاط ويمثلنا في فئة الرجال كل من يوسف ميرزا، وأحمد المنصوري بينما تخوض شيخة عيسى منافسات ذات المسابقة لفئة السيدات، ويسعى اللاعبون لإضافة ميدالية جديدة في الدورة بعد الذهبية التاريخية التي حققها أحمد المنصوري في سباق الاسكراتش، والتي تعد أول ميدالية ذهبية للإمارات في تاريخ مشاركاتها بدورة ألعاب التضامن الإسلامي.

من جانبه، أكد العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس وفد الإمارات المشارك في الدورة، رئيس اتحاد التايكواندو، على أن مشاركة رباعي منتخبنا الوطني للتايكواندو علي محمد، ومشاري محمد، وفاطمة عيسى، وعائشة أحمد في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بقونية تأتي في إطار خطة عمل الاتحاد لتأهيلهم وإعدادهم للمستقبل القريب، عن طريق إشراكهم في العديد من المحافل والاستحقاقات القوية على جميع الأصعدة.

وقال: استعد المنتخب خلال الفترة الماضية من خلال إقامة معسكر داخلي في الفجيرة، وكذلك خاض اللاعب علي محمد معسكر خارجي في كازاخستان، وشاركنا في بطولة العالم للشباب التي أقيمت في بلغاريا بهدف اكتساب المزيد من الخبرات والاحتكاك مع مدارس مختلفة في رياضة التايكواندو من جميع الدول المشاركة.