ليفربول يُحبط جماهيره بـ«نقطة العائد»!



لندن (أ ف ب)

أنقذ المهاجمان الأوروجوياني داروين نونييس، والمصري محمد صلاح، فريقهما ليفربول من خسارة مفاجئة أمام مضيفه فولهام، العائد إلى الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتسجيلهما هدفي التعادل 2-2، على ملعب كرايفن كوتيدج، في غرب لندن ضمن المرحلة الأولى.

دخل ليفربول المباراة منتشياً بإحرازه درع المجتمع، بنتيجة لافتة على مانشستر سيتي 3-1 غريمه التقليدي في السنوات الأخيرة السبت الماضي، لكنه خرج بأقل الخسائر، بعد عرض متواضع على مدى الدقائق التسعين.

خاض مدرب ليفربول الألماني يورجن كلوب المباراة بالتشكيلة ذاتها التي خاضت درع المجتمع، باستثناء عودة الحارس البرازيلي أليسون بين الخشبات الثلاث بدلاً من الإسباني أدريان.

بدأ نونييس المنتقل بصفقة ضخمة إلى ليفربول على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين، في حين شغل البرازيلي روبرتو فيرمينو مركز رأس الحربة، بمساندة صلاح على الجهة اليمنى، والكولومبي لويس دياس على اليسار، في حين غاب المهاجم البرتغالي ديوجو جوتا بداعي إصابة عضلية.

على الجهة الأخرى، قاد المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش هجوم فولهام العائد إلى الدرجة الممتازة بعد موسم في «تشامبيونشيب»، وكان ميتروفيتش أسهم بشكل فعّال بهذه العودة، بتسجيله 43 هدفاً الموسم الماضي في 44 مباراة.

بدأ ليفربول المباراة بالضغط على مفاتيح اللعب في صفوف ليفربول، وتحديداً على الإسباني تياجو الكانتارا والبرازيلي فابينيو، فانقطع تموين الكرات باتجاه ثلاثي المقدّمة تماماً، وبالتالي الخطورة على مرمى فولهام.

وسجّل ليفربول هدفاً بواسطة دياس من كرة لولبية من داخل المنطقة، لكن الحكم لم يحتسبه بداعي تسلل الاسكتلندي أندي روبرتسون، ثم رأسية خجولة لصلاح بين يدي الحارس.

وعلى الرغم من استحواذ ليفربول على الكرة بنسبة كبيرة، كان فولهام الفريق الأخطر حتى تمكن من افتتاح التسجيل بواسطة هدافه متروفيتش الذي ارتقى لكرة عرضية من الظهير الأيمن الهولندي كيني تيتي فوق ترنت ألكسندر أرنولد، ليسكنها الشباك رغم تدخل أليسون في الدقيقة 32.

وبقي فولهام الفريق الأفضل في مطلع الشوط الثاني، وكاد لاعبه الكونغولي الديمقراطي نيسكنز كيبانو يضيف الهدف الثاني، لكن تسديدته القوية ارتدت من القائم، وشارك نونييس بدلاً من فيرمينو «غير الموفق»، وكاد يدرك التعادل، بعد لحظات من تمريرة متقنة من صلاح، سددها بكعبه لكن حارس فولهام تصدى لها ببراعة.

غير أن الكولومبي نجح في محاولته الثانية، بعد دقائق قليلة من سيناريو مماثل تماماً، إثر تمريرة من صلاح وهدف رائع بـ «الكعب» في سقف الشبكة مفتتحاً رصيده في الدوري الإنجليزي في الدقيقة 64»، إلا أن فرحة ليفربول لم تدم طويلاً، لأن فولهام حصل على ركلة جزاء، إثر عرقلة ميتروفيتش من قبل قطب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك، فانبرى لها الأول، مانحاً التقدم مجدداً لفريقه، ومسجلاً هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 72.

ورمى ليفربول بكل ثقله، ونجح مرة جديدة في معادلة الأرقام، إثر كرة أمامية طويلة من أرنولد، تبادلها صلاح ونونييس فتهيأت أمام الأخير، ليتابعها بأعصاب هادئة داخل الشباك من مسافة قصيرة في الدقيقة 81.

وهي المرة السادسة توالياً التي يسجل فيها صلاح هدفاً في المباراة الافتتاحية لليفربول،

ولم تشهد الدقائق العشر الأخيرة أي خطورة على مرمى الفريقين، باستثناء تسديدة قائد ليفربول جوردان هندرسون في العارضة، في الثواني الأخيرة، ليخرج كل فريق بنقطة واحدة.