«الجودو» يحصد ذهبية وبرونزية في «النخبة الآسيوية»



أبوظبي (الاتحاد)



تُوج منتخب الجودو بذهبية وبرونزية، في بطولة آسيا لأبطال النخبة، التي اختتمت اليوم «السبت»، بمدينة نور سلطان في كازاخستان، بمشاركة 17 دولة، من بينها 5 منتخبات عربية، وجاءت اليابان في صدارة الترتيب العام للبطولة، برصيد 5 ميداليات ذهبية وفضيتين.

أحرز لاعبنا زافر كوسوف، ذهبية وزن تحت 100 كجم، بفوزه على الكازاخستاني إسلام أوزباييف صاحب الأرض والضيافة والجمهور، وشارك ناصر التميمي أمين السر العام لاتحاد المصارعة والجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي رئيس البعثة، في مراسم تتويج الفائزين.

وشهد اليوم الأول للبطولة، حصول باشو نوجزاري لاعب منتخبنا، على برونزية وزن تحت 81 كجم، على حساب فلاديمير لاعب قيرغيزستان، بعد أن ضاعت فرصة حصد الميدالية الذهبية، إثر الخسارة في مباراة ربع النهائي، أمام الياباني أساكي تاكشي، الذي رد الاعتبار لخسارته في بطولة باريس بطولة جراند سلام، وحرص اللاعب الياباني، الفائز بذهبية الوزن على الحضور إلى غرفة تغيير الملابس عقب نهاية المباراة، بحضور ناصر التميمي، وأيضاً رئيس وفد اليابان، لتقديم التهنئة إلى باشو نوجزاري على «البرونزية»، في روح طيبة تجسد عنواناً للتنافس الرياضي الشريف.

وتلقت البعثة خلال اتصال هاتفي، تهنئة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، الذي أشاد بالإنجاز والمستوى المتميز الذي ظهر به منتخب الجودو، خلال بطولة «النخبة الآسيوية»، وتتويج المجهود بميدالية ذهبية وبرونزية في وزن تحت 100 كجم، ووزن تحت 81 كجم على الترتيب.

وأشاد ابن ثعلوب بصورة استثنائية، بالمستوى القوي الذي قدمه «الصاعد» النقبي، في مباراته أمام أرتور بطل قيرغيزستان، في وزن تحت 73 كجم، مؤكداً أن النقبي يمثل مشروع لاعب قوي في مجال اللعبة.