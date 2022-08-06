العين يمنح لاعبيه راحة 72 ساعة

العين (الاتحاد)



حصل لاعبو العين على راحة 72 ساعة، في المعسكر الحالي بمدينة جينبيرج النمساوية، خاصة أن الفريق خاض 5 مباريات «ودية» خلال الفترة الماضية، بدأها بالفوز على هانكوفين هيلينج وجروتر فورث الألمانيين 1-صفر و2-1 على الترتيب، والتعادل مع أبها السعودي من دون أهداف، والخسارة أمام الفيحاء السعودي 0-2 والكويت الكويتي 1-3.

وقال الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين عقب تجربة الكويت: نعمل خلال الفترة الحالية على تقييم الأداء لوضع الفريق في درجة الجاهزية المطلوبة، وفي الأيام الثلاثة الأخيرة، كثفنا من الجرعات التدريبية القوية على فترتين صباحية ومسائية، قبل أن ندخل في آخر «وديتين» وندرك جيداً أننا خلال هذه المباريات نسعى لاكتشاف الأخطاء، من أجل العمل على معالجتها وتصويبها، ونحن مطالبون بإظهار قوتنا والجدية المطلوبة في جميع اللقاءات، سواء كانت «ودية» أو «رسمية»، ولذلك لابد من التحضير الجيد والجاد.

وحول الراحة التي منحها للاعبين قال: وفقاً لبرنامجنا في المعسكر، وضعنا فترة الراحة بعد العمل الشاق في المرحلة الصعبة على اللاعبين، الذين يجب أن يلتقطوا أنفاسهم، وأدرك جيداً أنهم في «أمس» الحاجة لها، خصوصاً أنهم بعيدون عن الدولة، ويحتاجون إلى مساحة من التواصل مع عائلاتهم وبعدها نعود إلى تكملة العمل بقوة.

ومن جانبه، قال أحمد الشامسي، مدير الفريق، إن تحضيرات «الزعيم» تسير وفقاً للبرنامج المقرر خلال المعسكر الخارجي، حيث أمضى العين أكثر من أسبوعين أدى خلالها 28 حصة تدريبية يومية صباحاً ومساءً وتخللتها 5 مباريات ودية، كما تضمن البرنامج عملاً خاصاً بالاستشفاء، للتخلص من الإجهاد قبل وبعد التدريبات والمباريات في المسبح والجاكوزي وصالة الجمانيزيوم تحت إشراف الطاقم الطبي والمعد البدني، وهناك حالة من الرضا التام بمردود الفريق في المعسكر.

وأضاف: أريد الإشادة بالتزام وجدية اللاعبين، انطلاقاً من شعورهم بالمسؤولية في العمل على الاستفادة من هذه المرحلة المهمة، قبل انطلاقة الموسم الجديد، والكل يدرك جيداً أن فترة المعسكر تُعرف بمرحلة «غرس الثمار»، ومع بداية الموسم يبدأ برنامج الحصاد.

وقال: الفريق خاض 5 وديات، حقق من خلالها المكاسب المرجوة، وإن النتائج في التجارب ليست معياراً لتقييم مردود الفريق في الموسم، خصوصاً أن المدرب يحرص في كل مباراة على منح الفرصة لـ22 لاعباً، لأن الهدف من هذا النوع من المباريات، هو العمل على اكتشاف الأخطاء، من أجل تصويبها، وتبقت لنا ثلاث مباريات أيام 14 و17 و18 أغسطس، وجميعها أمام فرق أوروبية، على أن يعود العين إلى الدولة 20 أغسطس.

وأهدى عبدالله علي، مشرف فريق العين، على هامش «الودية الأخيرة» درعاً تذكارية، إلى إهداء عادل عقلة مدير فريق الكويت الكويتي، مؤكداً عمق العلاقة الوطيدة التي تربط العين بجميع الأشقاء في الخليج، خاصة نادي الكويت.

وفي تجربة العين والكويت، سجل سعيد أحمد هدف «الزعيم»، وأهدر لابا كودجو ضربة حصل عليها كايو كانيدو، فيما أحرز «ثلاثية» الكويت، طه ياسين «هدفين» والثاني من ضربة جزاء، وفيصل سعيد من ضربة جزاء أيضاً، وبدأ «البنفسج» اللقاء بتشكيلة ضمت محمد سعيد بوسندة، محمد أحمد، رفائيل بيريرا، محمد علي شاكر، سعيد جمعة، فلاح وليد، أحمد برمان، سعيد أحمد، ناصر الشكيلي، ماتياس بلاسيوس وجوناتاس دي سانتوس، وأجرى المدرب 11 تغييراً بنزول سلطان المنذري وكوامي أتون وإيريك جورجينيس ولابا كودجو وسفيان رحيمي وخالد البلوشي وكايو كانيدو وأندري يارومولينكو وبندر الأحبابي ودانيلو أربوليدا ويحيى نادر.