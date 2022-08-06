13 نادياً في «خاطف الشارقة»



الشارقة (الاتحاد)



تنطلق غداً «الأحد» بطولة صيف الشارقة للشطرنج السريع الخاطف، للناشئين تحت 14 سنة، وذلك ضمن برنامج النشاط الصيفي لنادي الثقة للمعاقين، تحت شعار «عطلتنا غير»، بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وإشراف مجلس الشارقة الرياضي.

يشارك في البطولة 13 نادياً، منها 5 تمثل أندية من ذوي الإعاقة، وهي الثقة للمعاقين ودبي لأصحاب الهمم وخورفكان للمعاقين وأبوظبي لأصحاب الهمم والعين لأصحاب الهمم، بالإضافة إلى مليحة والشارقة الثقافي للشطرنج، وفتيات الشارقة والحمرية واتحاد كلباء والبطائح والذيد وخورفكان، وتهدف البطولة إلى اكتشاف وتحديد مستويات المواهب الجديدة وغير المصنفين في الشطرنج، وتنمية روح المنافسة بين اللاعبين المشاركين.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، أن الشطرنج من الرياضيات الجديدة التي ضمها النادي، ولاقت إقبالاً كبيراً من أعضاء النادي من ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن الهدف من المشاركات هو تدريب وتطوير القدرات الذهنية والبدنية والاجتماعية والنفسية لذوي الإعاقة، وزرع الثقة بالنفس للاعبين المشاركين، مما يدفعهم للتفاعل الإيجابي نحو النجاح والتنافس وتنمية الفكر الإبداعي، للتأكيد على قدرتهم بالقيام بكافة الألعاب الرياضية، كما تسهم البطولة بالتعريف الجيد والإيجابي بفوائد وميزات الشطرنج. ونشرها بصورة أكبر بين فئات المجتمع المحلي.