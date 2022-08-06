جيرارد يطالب لاعبيه بـ«النصف الأول»!

لندن (رويترز)

طالب ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا الإنجليزي، لاعبي فريقه برفع مستوى أدائهم ونتائجهم من أجل الحصول على مكان في النصف الأول من جدول الترتيب خلال الموسم الجديد، بعد الدعم الذي تلقاه النادي من ملاكه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واستعداداً للموسم الجديد، تعاقد فيلا الذي يسعى لتحسين وضعه بعد احتلاله المركز 14 في الموسم الماضي مع خمسة لاعبين من بينهم فيليب كوتينيو، الذي ارتبط معه بعقد دائم بعد أن كان معاراً من برشلونة.

وقال جيرارد للصحفيين قبل مباراة فريقه الأولى في موسم الدوري الممتاز في مواجهة المضيف بورنموث في وقت لاحق اليوم: «الآن هو وقت الانطلاق والمضي قدماً بعد فترة الاستعداد للموسم أياً كانت نتائجها، لكن المركز 14 غير مقبول.. ولقد أوضحت هذا تماماً للاعبين، ونحن ننتظر مستوى أفضل من الانتظام في الأداء ونرغب في التواجد في النصف الأعلى من القائمة، ونحن نرغب أيضاً في أداء ونتائج أفضل في مسابقات الكؤوس، علينا أن نمنح جمهورنا المزيد».

وتولى جيرارد قائد منتخب إنجلترا السابق تدريب أستون فيلا خلفاً لسلفه دين سميث في نوفمبر الماضي.