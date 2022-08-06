كايو لوكاس «العميد» المرتقب لأجانب «أدنوك للمحترفين»



معتصم عبدالله (دبي)



أصبح البرازيلي كايو لوكاس لاعب الشارقة الحالي، المرشح الأبرز للقب «عميد الأجانب» في «دوري أدنوك للمحترفين»، الذي يستعد لانطلاقة مشواره، في الموسم الجديد 2022- 2023، بإقامة مباريات الجولة الأولى، والمقررة يومي 2 و3 سبتمبر المقبل.

وتستمر فترة الانتقالات الصيفية للاعبين «المحترفين» و«الهواة»، في الفريق الأول، والتي انطلقت في 13 يوليو الماضي، حتى 4 أكتوبر المقبل، بعد شهر على انطلاقة الموسم، من خلال مباريات الجولة الأولى لـ «دوري أدنوك للمحترفين».

وفتح رحيل ثنائي الظفرة، المهاجم السنغالي ماكيتي ديوب، والمدافع المغربي عصام العدوة، الطريق أمام كايو لوكاس «28 عاماً»، لنيل لقب «عميد» الأجانب، حينما يخوض موسمه السابع في ملاعبنا المحلية مع الشارقة، بعدما دشن مشواره مع العين موسم 2016- 2017، وتوج مع «الزعيم» بثنائية كأس رئيس الدولة والدوري موسم 2017- 2018، بجانب المشاركة في مونديال الأندية 2018.

ودافع كايو عن قميص الشارقة بداية من موسم 2019- 2020، على سبيل الإعارة، قادماً من بنفيكا البرتغالي، قبل انتقاله بصورة رسمية إلى «الملك» في يناير 2021، بعد توقيعه عقداً لثلاث سنوات حتى عام 2024.

واستأثر ديوب بلقب «عميد الأجانب»، بعدما خاض موسمه التاسع في الملاعب المحلية، مع الظفرة 2021- 2022، وكان المهاجم السنغالي بدأ مشواره المحلي مع الظفرة أيضاً موسم 2011- 2012، قبل أن ينتقل إلى الدوري السعودي، ويلعب لشباب الأهلي ويعود مجدداً إلى ناديه السابق الظفرة.