جدول غير معهود للمونديال يضرب «البطولات الأوروبية»!

باريس (أ ف ب)

لن يكون الموسم الكروي 2022-2023 في البطولات الأوروبية عادياً، حيث يتعين على الأندية التأقلم مع فترة التوقف القسرية والاستثنائية، خلال إقامة مونديال قطر في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.

وعلق البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، الذي ساهم بشكل كبير في تتويج فريقه بدوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشرة في تاريخه معزّزاً رقمه القياسي، على هذا الأمر بقوله: إن «كأس العالم في قطر ستجعل من الموسم الحالي أكثر حدّة من أي موسم آخر».

وانطلقت بطولات إنجلترا وألمانيا وفرنسا وهولندا والبرتغال حتى الآن، وستلحق بها بطولتا إسبانيا وإيطاليا الأسبوع المقبل، وسيتوقف النشاط في جميع هذه البطولات في نهاية الأسبوع الواقع في 12 و13 نوفمبر المقبل، إفساحاً في المجال أمام اللاعبين المشاركين في العرس الكروي الانضمام إلى منتخباتهم الوطنية قبل المباراة الافتتاحية المقررة في 21 منه.

ويُختتم المونديال في 18 ديسمبر، على أن يعاود الدوري الإنجليزي نشاطه بعدها بثمانية أيام وتحديداً يوم «بوكسينج داي» في 26 منه.

ويعود قطار الدوري الإسباني في 31 ديسمبر، في حين تخلت رابطة الدوري الفرنسي عن فترة التوقف بين عيدي الميلاد ورأس السنة وستخوض الفرق مباريات في 28 ديسمبر والأول من يناير.

في المقابل، لن يعاود الدوري الإيطالي الذي يغيب منتخبه عن المونديال للمرة الثانية توالياً، إلا في الرابع من يناير، في حين احتفظ الدوري الألماني بتقليده بالتوقف لفترة طويلة خلال فصل الشتاء، بين 13 نوفمبر وحتى 20 يناير أي أكثر من شهرين.

وقال يورجن كليسنمان نجم الكرة الألمانية السابق، الذي أشرف على تدريب منتخبي بلاده والولايات المتحدة في نهائيات كأس العالم: «التوقف في منتصف الموسم لإقامة كأس العالم سيؤثر على جميع الفرق في كل دوري حول العالم».

وأضاف: «سيكون للمونديال تأثير على أداء اللاعبين والفرق، قد يكون الموسم دراماتيكياً للجميع، لم يحصل هذا الأمر في السابق، والجميع سيشعر بارتجاجاته».

البرنامج المضغوط يعني أن المنتخبات الوطنية ستحصل على نافذة واحدة لخوض مبارياتها التجريبية وذلك أواخر سبتمبر، كما أن ضيق الوقت أجبر الاتحاد الأوروبي على إقامة الجولات الست في دوري الأبطال بحد أقصى مطلع نوفمبر، بعد أن كانت الجولة السادسة تحديداً تقام في الأيام العشرة الأولى من ديسمبر.

وقال كريستوف جالتييه مدرّب باريس سان جيرمان الجديد: «يتعيّن علينا بكل تأكيد منح بعض الراحة للاعبين، من خلال التأقلم مع خوض دقائق أقل من أجل تحاشي إصاباتهم قدر المستطاع».

وعادةً ما تقام كاس العالم في شهري يونيو ويوليو كل أربع سنوات، لكن الطقس الحار جداً في دولة قطر، أجبر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على إقامتها في نهاية فصل الخريف.

وعادة أيضاً لدى اقامة كأس العالم في الصيف، كان يقضي اللاعبون الذيم لم تتأهل منتخباتهم إلى النهائيات الإجازات، أما الأمر حالياً فهو مختلف، وعلى سبيل المثال فان نجم ليفربول المصري محمد صلاح سيتوجه إلى دبي لخوض معسكر تدريبي إلى جانب زميله الاسكتلندي أندي روبرتسون.

وقال الهولندي بيب لييندرس، مساعد مدرب ليفربول: «دبي قريبة من قطر ويستطيع اللاعبون العودة بسرعة، وبالتالي يستعدون بسرعة مع الفريق وهذا يمنحنا وقتاً حقيقياً استعداداً للقسم الثاني من الموسم».

وأضاف: «الموسم الماضي كان أشبه بماراثون مع خوضنا 63 مباراة، أما الموسم الحالي فهو أشبه بسباقات السرعة، توقف ثم ركض سريع مجدداً، وبالتالي من المهم جداً تحقيق بداية سريعة وهذا ما سيحققه معسكر دبي، سنبدأ بسرعة بعد نهائيات كأس العالم».

في هذا الصدد، كان قرار رابطة الدوري الإنجليزي بالسماح بإجراء خمسة تبديلات في المباراة الواحدة كما تفعل نظيراتها في مختلف الدول الأوروبية عاملاً مساعداً.

وإذا كانت الأندية تصب تركيزها حالياً حول التأقلم مع بدء العد العكسي لكأس العالم وخلال إقامتها، فإن ما سيحصل بعد نهايتها سيكون له عواقب بحسب سايمون رولفس لاعب منتخب ألمانيا السابق والمدير الرياضي الحالي في نادي باير ليفركوزن.

ولفت رولفس في حديث إلى وسائل الاعلام الألمانية مؤخراً إلى أن «دوري بوندسليجا سيشهد برنامجاً مضغوطاً أكثر من السابق، لا سيما للأندية التي ستخوض المسابقات الدولية وسترفد لاعبيها في كأس العالم، وسيترتب على هؤلاء أعباء ثقيلة».