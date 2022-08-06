«الدراجات» يعتمد «التوقيت الإلكتروني»



دبي (الاتحاد)



جدد اتحاد الدراجات شراكته مع «القدرة للخدمات الرياضية»، والخاصة بالتوقيت الإلكتروني، واستخراج النتائج لسباقات الموسم، مع اعتماد نظام التوقيت الإلكتروني على المشاركين من الأندية وفرق الهواة الرجال وتحت 23 سنة، في خطوة تطويرية جديدة يسعى الاتحاد من خلالها إلى زيادة الدقة والسرعة في استخراج النتائج لكافة المشاركين.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الاتحاد بالشارقة، بحضور ياسر الدوخي الأمين العام للاتحاد وفاتشيه زادوريان المدير الفني، ومن جانب الشركة بدر الزرعوني، عمر سليمان، وناصر البناي، وجاءت خطوة تجديد التعاقد، بعد الموسم الماضي الذي شهد اعتماد نظام التوقيت الإلكتروني، وأسهم كثيراً في تطوير السباقات.

وأبدى ياسر الدوخي، سعادته بتجديد تعاقد الاتحاد مع الشركة، مشيراً إلى أن الجديد هذا الموسم، هو اعتماد نظام الشرائح الإلكترونية الشخصية، الخاصة بنظام التوقيت الإلكتروني للاعبي الأندية وفرق الهواة المشاركة في السباقات.

وأشار إلى أن الاتحاد فتح باب التسجيل للموسم الجديد، وعلى الدراجين ضرورة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، إضافة إلى التأمين مع شركة دبي الوطنية، كما يجب شراء الشريحة الإلكترونية الخاصة بكل لاعب للموسم كاملاً لمرة واحدة، عن طريق التواصل مع اتحاد الدراجات ومعرفة كافة الخطوات.

ومن جانبه، أبدى بدر الزرعوني نائب المدير العام للشركة سعادته بتجديد الشراكة مع اتحاد الدراجات في خطوة مهمة تسهم في الارتقاء بالسباقات، من حيث الدقة والسرعة في استخراج النتائج، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة للسباقات تقوم بعمل كبير، خاصة مع كثرة السباقات واعتماد التوقيت الإلكتروني لكافة المشاركين، يسهم في زيادة الأعداد وتطوير اللعبة.