الأحد 7 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الدراجات» يعتمد «التوقيت الإلكتروني»

«الدراجات» يعتمد «التوقيت الإلكتروني»
6 أغسطس 2022 13:44

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تتضامن مع كوبا وتعزي في ضحايا احتراق صهريجي النفط
تنبيه من «شرطة أبوظبي» بشأن الأحوال الجوية الماطرة


جدد اتحاد الدراجات شراكته مع «القدرة للخدمات الرياضية»، والخاصة بالتوقيت الإلكتروني، واستخراج النتائج لسباقات الموسم، مع اعتماد نظام التوقيت الإلكتروني على المشاركين من الأندية وفرق الهواة الرجال وتحت 23 سنة، في خطوة تطويرية جديدة يسعى الاتحاد من خلالها إلى زيادة الدقة والسرعة في استخراج النتائج لكافة المشاركين.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الاتحاد بالشارقة، بحضور ياسر الدوخي الأمين العام للاتحاد وفاتشيه زادوريان المدير الفني، ومن جانب الشركة بدر الزرعوني، عمر سليمان، وناصر البناي، وجاءت خطوة تجديد التعاقد، بعد الموسم الماضي الذي شهد اعتماد نظام التوقيت الإلكتروني، وأسهم كثيراً في تطوير السباقات.
وأبدى ياسر الدوخي، سعادته بتجديد تعاقد الاتحاد مع الشركة، مشيراً إلى أن الجديد هذا الموسم، هو اعتماد نظام الشرائح الإلكترونية الشخصية، الخاصة بنظام التوقيت الإلكتروني للاعبي الأندية وفرق الهواة المشاركة في السباقات.
وأشار إلى أن الاتحاد فتح باب التسجيل للموسم الجديد، وعلى الدراجين ضرورة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، إضافة إلى التأمين مع شركة دبي الوطنية، كما يجب شراء الشريحة الإلكترونية الخاصة بكل لاعب للموسم كاملاً لمرة واحدة، عن طريق التواصل مع اتحاد الدراجات ومعرفة كافة الخطوات.
ومن جانبه، أبدى بدر الزرعوني نائب المدير العام للشركة سعادته بتجديد الشراكة مع اتحاد الدراجات في خطوة مهمة تسهم في الارتقاء بالسباقات، من حيث الدقة والسرعة في استخراج النتائج، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة للسباقات تقوم بعمل كبير، خاصة مع كثرة السباقات واعتماد التوقيت الإلكتروني لكافة المشاركين، يسهم في زيادة الأعداد وتطوير اللعبة.

الإمارات
الدراجات
دبي
آخر الأخبار
البيت الأبيض: تحول اختبار بايدن لـ«كورونا» إلى سلبي مجدداً
عربي ودولي
البيت الأبيض: تحول اختبار بايدن لـ«كورونا» إلى سلبي مجدداً
اليوم 16:41
الإمارات تتضامن مع كوبا وتعزي في ضحايا احتراق صهريجي النفط
عربي ودولي
الإمارات تتضامن مع كوبا وتعزي في ضحايا احتراق صهريجي النفط
اليوم 16:35
عناصر من الشرطة الألمانية (أرشيفية)
دنيا
طفل في الثالثة يرتكب جريمة مروعة بسيارة والده
اليوم 15:56
أرشيفية
عربي ودولي
زيلينسكي يدعو إلى رد دولي بعد قصف أكبر محطة نووية في أوروبا
اليوم 15:50
أرشيفية
عربي ودولي
بكين تعلن عن تدريبات عسكرية «منتظمة» في مضيق تايوان
اليوم 15:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©