الجهوري يتصدر «تدريبية الشارقة»



الشارقة (الاتحاد)



تصدر الفارس علي الجهوري من إسطبلات الوثبة بصحبة جواده «فورايفر»، بزمن 57.05 ثانية، الشوط الخامس والرئيسي بارتفاع حواجز بلغ 120 سم، في منافسات نادي الشارقة للفروسية والسباق، في البطولة الصيفية التدريبية السادسة لقفز الحواجز، والتي أقيمت في ميدان الصالة المغطاة بالنادي، وبلغ عدد الفرسان المشاركين في البطولة 151 من مختلف أندية وإسطبلات الدولة.

وجاء في المركز الثاني الفارس محمد فادي الزبيبي من الشارقة للفروسية والسباق، على صهوة جواده «كالوب» بزمن 59.30 ثانية، وعاد الفارس علي الجهوري، ليحرز المركز الثالث على صهوة جواده «سناب جاك» بزمن 59.89 ثانية،، وذهب المركز الرابع إلى الفارس الشيخ راشد بن أحمد آل مكتوم على صهوة جواده «كازنوفا دي أكس بي» بزمن 60.5 ثانية.

وفي الشوط الأول، وهو شوط مع الزمن وبمجموع ثمانية حواجز مخصص لخيول البوني والفرسان المبتدئين في مدرسة التدريب بنادي الشارقة للفروسية والسباق، بارتفاع حواجز أقصاه 40 سم، وبلغ عدد الفرسان المشاركين في هذا الشوط 12 فارساً، أنهى منهم المسار من دون أخطاء 7 فرسان.

وفي الشوط الثاني لمدرسة التدريب، وهو شوط مع الزمن مخصص للفرسان المبتدئين في مدرسة التدريب، بمجموع ثمانية حواجز، وبارتفاع حواجز 60 سم، بلغ عدد الفرسان المشاركين 27 فارساً وفارسة، أنهى منهم المسار من دون أخطاء تيما عقاد، حسن أحمد حسن، بخيت القبيسي، ميثا العويس، سيف يزن محمد، فاطمة أبوالفضل، مبخوت الكربي.

من دون أخطاء، نجح 21 فارساً وفارسة في إنهاء المسار دون أخطاء في الشوط الثالث، وهو شوط مع الزمن مخصص للفرسان المبتدئين بارتفاع حواجز بلغ 80 سم وبمجموع 10 حواجز في المسار، وهم: الشيخ سلطان بن حمدان آل مكتوم، طارق الجابري، مبخوت الكربي، عبد الله الجهوري، كيتي بيكس، عمر أيمن الحاج، مريم خليل، ألينا ليشيش، محمد الخاطري، عبد الله الخاطري، هنا أيمن الحاج، بخيت القبيسي، أحمد الشريف، راشد إسماعيل، إياد عبد العزيز، إيفا روز، كارينا هوفلاند، ديزي أوي، أحمد فلكناز، سبانتا مهاجر.

وفي الشوط الرابع، وهو شوط مع الزمن مخصص لفرسان الفئة الصغرى بمجموع 12 حاجزاً، وبارتفاع حواجز 110 سم، نجح في إنهاء المسار الشيخ راشد بن أحمد آل مكتوم، محمد عماد الدين، كاي هارفوشي، كارو ديبور، جوليت أليكساندرا، فاليت بيسكاىسكايت، أليكسيا نورتير، عمر جمال، ماريون جلاتينجي، جواد سواس، مفتاح الظاهري، عمر أيمن الحاج، فهد إبراهيم الهرمودي، محمد القبيسي، هنا أيمن الحاج، عبد العزيز الهولي، هلين ويلير، سيف عويضة الكربي، سيبانتا مهاجر.









