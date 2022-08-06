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الرياضي

روبليف إلى نصف نهائي «واشنطن» بفوزين في يوم واحد

روبليف إلى نصف نهائي «واشنطن» بفوزين في يوم واحد
6 أغسطس 2022 13:15

واشنطن (أ ف ب)
فاز الروسي أندري روبليف المصنف ثامناً عالمياً بمباراتين في يوم واحد، ليبلغ نصف نهائي دورة واشنطن لكرة المضرب.
وكان المطر مساء الخميس حال دون إقامة مباراة روبليف ضد الأميركي ماكسيم كريسي فتأجلت إلى الجمعة.
ونجح روبليف، المصنف أول في الدورة، في تخطي كريسي بالفوز عليه 6-4 و7-6 (10-8) في ساعة و42 دقيقة الجمعة، قبل أن يخوض مباراة ربع النهائي بعدها بساعات قليلة ويفوز على الأميركي الآخر جيفري «جاي جاي» وولف المشارك ببطاقة دعوة والمصنف 99 عالمياً 6-2 و6-3 في 78 دقيقة.
وقال روبليف: «لم أستمر وقتاً طويلاً على أرضية الملعب، كان هذا مفتاحاً أساسياً بالنسبة لي».
ويسعى روبليف إلى إحراز لقبه الثاني عشر في مسيرته والرابع هذا العام، بعد تتويجه في دورات دبي ومارسيليا وبلجراد، معادلاً رقم الإسبانيين كارلوس ألكاراس ورافايل نادال في عدد الألقاب هذا العام.
ويلتقي روبليف في نصف النهائي الياباني يوشيهيتو نيشيوكا الفائز على البريطاني دانيال إيفانز 7-6 (7-5) و4-6 و7-5، في مباراة ماراثونية استمرت 3 ساعات و35 دقيقة.
ويملك الياباني لقباً واحداً في مسيرته، عندما توج بطلاً لدورة شنزن الصينية عام 2018.
في المقابل، ضرب الأسترالي نيك كيريوس، الذي بلغ نهائي ويمبلدون وخسره أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، 35 إرسالاً ساحقاً، في طريقه إلى الفوز على الأميركي فرنسيس تيافو 6-7 (5-7) و7-6 (14-12) و6-2، في مباراة استغرقت ساعتين ونصفاً وانتهت في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.
وشهدت مباريات السيدات، خروج بطلتين للجراند سلام بخسارة البيلاروسية فيكتوريا أزرانكا بطلة أستراليا المفتوحة مرتين، بنتيجة قاسية أمام الصينية المغمورة وانج جي يو 1-6 و3-6.
وكانت الصينية المصنفة 95 عالمياً، بلغت أول نصف نهائي في مسيرتها خلال دورة فالنسيا في يونيو الماضي.
في المقابل، سقطت البريطانية إيما رادوكانو بطلة فلاشينغ ميدوز العام الماضي أمام الروسية ليودميلا سامسونوفا 6-7 (6-8) و1-6.

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