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التعاون يطمئن الوصل على «عموري»

التعاون يطمئن الوصل على «عموري»
6 أغسطس 2022 13:08


دبي (الاتحاد)


تابعت جماهير الوصل ملخصاً لأحداث المباراة «الودية» مع التعاون السعودي، والتي انتهت لمصلحة «الإمبراطور» 2-1، ضمن المعسكر الخارجي في هولندا، حيث قام النادي الشقيق بنشر مقتطفات من «التجربة» على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي. 

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واطمأنت جماهير «الأصفر» على مستوى عمر عبد الرحمن المنضم حديثاً إلى الفريق، وسجل «عموري» أحد أهداف اللقاء، إلى جانب علي صالح، مع مواصلة الأداء المتميز في المعسكر، بمساهماته التهديفية، وقدرته على إدارة وسط «الفهود»، الذي كان يحتاج إلى صانع ألعاب، ليجد ضالته مع نجم «الأبيض».
وفيما غابت التغطية للقاء بحكم «السرية» التي يفرضها الوصل على معسكره الخارجي، جاءت الانفراجة للجماهير عبر قنوات التعاون لمتابعة أبرز لقطات المباراة ومشاهدة الهدفين.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
التعاون
هولندا
عمر عبدالرحمن
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