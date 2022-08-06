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الرياضي

«التصويت» على جوائز الموسم يبث الحماس في «دورينا»

«التصويت» على جوائز الموسم يبث الحماس في «دورينا»
6 أغسطس 2022 12:41

 
مراد المصري (دبي)

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وسط ترقب انطلاق الموسم الجديد، الذي يصاحبه حالة من الهدوء، ترقباً لعودة المباريات والإثارة المرتبطة بها، جاء إعلان رابطة المحترفين عن قائمة المرشحين لنيل جوائز الأفضل للموسم الماضي وفتح باب التصويت، ليبث الحماس لدى عشاق «دوري أدنوك للمحترفين».
وانطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الحملات الجماهيرية لدعم اللاعبين والأندية المفضلة لها، إلى جانب تبادل الآراء حول أحقية الفائز، في كل من الفئات المفتوحة للتصويت، وذلك وسط إقبال واسع عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لرابطة المحترفين، إلى جانب التصويت عبر حسابات التواصل الاجتماعي للرابطة في عدد من الفئات الأخرى.
وانقسم التصويت لتحديد هوية من يستحق الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي تحديداً، حيث لم يتفرد لاعب بعينه بالتألق في الموسم الماضي، مما يجعل جميع الاحتمالات مفتوحة، مع تنافس كل من عبدالعزيز هيكل، وليد عباس «شباب الأهلي»، ماجد راشد «الشارقة»، إسماعيل مطر «الوحدة»، أحمد برمان، يحيى نادر، بندر الأحبابي «العين»، عبدالله رمضان «الجزيرة»، عبدالسلام محمد «اتحاد كلباء»، علي صالح «الوصل».
فيما تبدو المنافسة قوية في بقية الفئات الأخرى، مع محاولة كل جمهور دعم نجومهم المفضلين، إلى جانب مساندة الأندية لنجومهم المرشحين عبر حساباتهم، في مواقع التواصل الاجتماعي.
ويستمر التصويت حتى 10 أغسطس الجاري، فيما يقام حفل تكريم الفائزين يوم 27 من الشهر نفسه في «قصر الإمارات» بالعاصمة أبوظبي، ويتم في تكريم الفائزين في 15 فئة، وفق ثلاث فئات رئيسية، وهي جوائز بناءً على الإحصائيات، جوائز حسب التصويت، وجائزة حسب المعايير، وتشمل قائمة الجوائز التي يتم تحديد الفائزين بها عبر التصويت كلاً من الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، القائد لأفضل مدرب، الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد إماراتي، الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد من المقيمين أو من مواليد الدولة، القفاز الذهبي لأفضل حارس، أفضل لاعب من اختيار الجماهير، أجمل هدف من اختيار الجماهير، وأفضل منصة رياضية رقمية.

الإمارات
رابطة المحترفين
دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
الوحدة
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