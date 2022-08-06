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الرياضي

كأس الوثبة ستاليونز يصل إلى «جرامات»

كأس الوثبة ستاليونز يصل إلى «جرامات»
6 أغسطس 2022 11:43

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تُوج الجواد «تجاري» للمالكة جيني أوين، وبإشراف جيمس أوين، وقيادة الفارسة ريها بيتس، بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز، الذي أقيم بمضمار برايتون الإنجليزي، تحت مظلة النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.
وبعد فاصل من الإثارة والتشويق، فاجأ البطل «تجاري» غير المرشح منافسيه الأقوياء، ليتفوق بفارق 4.25 طول عن المرشح الأول «زين زايبريان» لمزرعة زين أريبيان، بإشراف بيتر همرسلاس، وقيادة جوي هاينز، ومسجلاً 1:45:23 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «أوتار» لجيمس أوين ريسنج، وقيادة تومارس كريتريو.
ومن جهة أخرى، يستضيف مضمار جرامات الفرنسي عصر غد «الأحد»، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز بري ماديربا، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 2200 متر.
ويجتمع للسباق البالغ جائزته 10 ألف يورو، 7 من نخبة المهرات والأفراس، أبرزها «خالصة» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف شارل جوردين، وقيادة ماكسيم فولون، و«اليزيا» لاكيور دي سيرا، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة مارلين ماير.
وينافس على اللقب «بيتيتي جيد» لاريك ديلوفا، وبإشراف نفس المالك، وقيادة جوردان بلاتو، و«دليلة ستار» لفيكتوريا ميركادير، وبإشراف نفس المالكة، وقيادة لوكاس أرماند.
ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
كأس الوثبة ستاليونز
إنجلترا
فرنسا
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