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الرياضي

تاناك يقبض على صدارة رالي فنلندا

تاناك يقبض على صدارة رالي فنلندا
6 أغسطس 2022 11:39

 
فنلندا (رويترز) 

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انفرد أوت تاناك سائق هيونداي القادم من إستونيا بصدارة رالي فنلندا، بعد اليوم الأول من السباق السابع في الموسم، متقدماً مباشرة على ثلاثة متنافسين من تويوتا.
وفاز تاناك في ثلاث مراحل، لينهي اليوم الأول من السباق، متقدماً بفارق 3.8 ثانية عن الفنلندي إيسابيكا لابي بطل 2017 الذي كان الأسرع في آخر ثلاث مراحل من اليوم الأول للسباق.
واحتل البريطاني إلفين إيفانز بطل العام الماضي المركز الثالث، متخلفاً بفارق 19.3 ثانية عن صاحب الصدارة، بينما احتل زميله في الفريق الفنلندي كاله روفانبيرا متصدر الترتيب العام في البطولة المركز الرابع.
وقال تاناك: «بالتأكيد لم نتوقع أن نكون في خضم المنافسة بهذه الصورة، لذلك الحصول على هذا المركز في نهاية اليوم بمثابة الأمر الإيجابي».
وأضاف تاناك: «لكن فريق تويوتا على ما يبدو يتقدم تدريجياً لمكانه المتوقع».
ويتفوق روفانبيرا «21 عاماً» في قائمة الترتيب العام للبطولة، بفارق 83 نقطة على البلجيكي تييري نوفيل سائق هيونداي، بعد سبع من 13 جولة مقررة في الموسم الحالي.

هيونداي
فنلندا
إستونيا
تويوتا
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