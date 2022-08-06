«شباب المواي تاي» جاهز لـ «عالمية ماليزيا»



أبوظبي (الاتحاد)



أكد ياسر سالم الساعدي رئيس بعثة منتخب الشباب تحت 17 سنة للمواي تاي، استعداد اللاعبين للمشاركة في بطولة العالم للبراعم والناشئين والشباب التي تقام في عاصمة ماليزيا كوالا لمبور من 9 إلى 21 أغسطس الحالي، بفضل الترتيبات والمتابعة اليومية من عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، رئيس الاتحاد العربي، رئيس الاتحاد الآسيوي للمواي تاي، وطارق محمد المهيري عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للاتحاد، واستثماراً لدعم واهتمام مجلس أبوظبي الرياضي.

وقال: منتخب الشباب يختتم معسكره في كوالالمبور يوم الاثنين المقبل، قبل الانتقال إلى فندق إقامة الوفود المشاركة، في اليوم التالي، ومنها مصر والمغرب وماليزيا وروسيا وبلا روسيا، وغيرها من المنتخبات القوية التي وصلت إلى كوالالمبور لخوض البطولة التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للمواي تاي، وتتضمن العديد من البرامج الثقافية والاجتماعية والندوات الرياضية.

يذكر أن بعثة المنتخب تحت 17 سنة التي تمثل «الصف الثالث»، تضم 26 فرداً برئاسة ياسر سالم، وتضم المدير الفني عمر علي، ومعه سانيت سامات، وباريوات وعادل جواد، والإداري جبريل أبوسنينة والمرافقة آية بنت شهرة، و19 لاعباً ولاعبة من مختلف المراحل العمرية والأوزان المختلفة، وهم راكان أحمد، محمد بلال، حارب البلوشي، عزيز الحمادي، محمد كريم الشعري، منصور المنصوري، عصام أيمن، أحمد وسيم كناكري، زيد طارق، بشار أحمد، جاسر أحمد عبدالحفيظ، محمد طارق المهيري، عبدالله الشحي، أحمد الظاهري، محمد جفلة، رافي رمزي، سلامة الجنيبي، تايم سلام، ومصطفى صخر.