ثُلاثية «السير».. هدف «الفيلسوف»!



عمرو عبيد (القاهرة)



فرض بيب جوارديولا كلمته على «البريميرليج» 4 مرات، في آخر 5 مواسم، محققاً «ثنائيتي» 2018 و2019 ثم 2021 و2022، لكن «الفيلسوف» يرفض الاكتفاء بتلك الإنجازات الكبيرة، حيث يُطارد «الثلاثية النادرة»، التي لم يُحققها إلا «السير» فيرجسون عبر التاريخ، وبدأ الدوري الإنجليزي قبل 134 عاماً، وشهد مئات الأرقام القياسية «الفذة»، إلا أن الجميع وقف عاجزاً أمام إنجاز أليكس فيرجسون «الفريد» مع مانشستر يونايتد بحصده اللقب 3 مرات متتالية، ولم يكتفِ «السير» بتحقيقه بين 1999 و2001، بل عاد ليُكرره في 2007 و2008 و2009، ومنذ آخر موسم في «ثلاثية السير»، لم يتمكن أي مدرب في «البريميرليج» من الاحتفاظ باللقب مرتين متتاليتين على الأقل طوال 9 سنوات، حتى تمكن جوارديولا من تحقيق «ثنائيته» الأولى مع مانشستر سيتي، قبل أن يُكررها مؤخراً، ويأمل هذه المرة في استكمال «الثلاثية»!

فيرجسون نفسه حصد «البريميرليج» مرتين متتاليتين، مع انطلاقه في «ثوبه الجديد»، قبل أن يُعيد الكرّة في نسختي 1995-1996 و1996-1997 ثم أتبعهما بـ«الثلاثيتين»، ليبقى أسطورة الأساطير في تاريخ البطولة الإنجليزية، رغم المحاولات السابقة لكثير من مدربي الحقب السابقة، والمثير أن 3 فرق أخرى تمكنت من الفوز بالدوري الإنجليزي 3 مرات متتالية، لكن مع أكثر من مدرب، حيث بدأها هدرسفيلد تاون بين 1924 و1926، ثم أرسنال أعوام 1933 و1934 و1935 بـ«3 مدربين»، وبعدهما ليفربول في مواسم 1981-1982 و1982-1983 و1983-1984.

وكان المدرب والإداري، ويليام سوديل، أحد الرواد الذي قادوا الكرة الإنجليزية إلى عالم الاحتراف المبكر، وزاد على ذلك كونه أول من فاز بالدوري المحلي في نسخته الأولى 1888-1889، بل إنه حقق وقتها أول ثُنائية متتالية في التاريخ مع فريقه العريق بريستون نورث إند، وعبر 134 عاماً ظهرت «الثنائية المتتالية» أو الثلاثية 20 مرة بوساطة أحد المدربين، وتمكن بعضهم من تكرارها في أكثر من مناسبة، وتحقق هذا الإنجاز دائماً مع فريق واحد، وبالطبع كانت الصدارة لـ«السير» فيرجسون بـ4 مرات مع «الشياطين».

واستطاع «الأسطوري» بوب بيزلي تحقيق «الثُنائية المتتالية» 3 مرات مع ليفربول، في أعوام 1976-1977 و1979-1980 و1982-1983، لكن الغريب أنه فقد فرصة تحقيق الثلاثية مع «الريدز»، بعد اعتزاله التدريب، قبل حصد «عملاق آنفيلد» الدوري الثالث توالياً مع جوي فاجان في عام 1984، ويملك «الفيلسوف» بيب ثنائيتين ليتساوى مع الأسكتلندي جورج رامزي، صانع مجد أستون فيلا في القرن التاسع عشر، حيث قاد «أسطورة الفيلانز» فريقه للفوز بـ12 لقباً محلياً بينها «سُداسية» الدوري بين 1894 و1910، وحقق وقتها «ثُنائيتين» هو الآخر.