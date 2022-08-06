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الرياضي

الزمالك يسير بثبات نحو لقب الدوري المصري

الزمالك يسير بثبات نحو لقب الدوري المصري
6 أغسطس 2022 11:30

القاهرة (أ ف ب)
واصل الزمالك سلسلة انتصاراته للمباراة الثامنة توالياً، في رحلة الاحتفاظ بلقبه للموسم الثاني توالياً بفوز عريض على مضيفه الجونة 4-1، على ملعب خالد بشارة ضمن منافسات المرحلة التاسعة والعشرين للدوري المصري لكرة القدم.
سجّل رباعية الزمالك أحمد السيد «زيزو»، مبتعداً بصدارة هدافي الدوري برصيد 16 هدفاً، والتونسي سيف الدين الجزيري، وإمام عاشور، وللجونة إسلام عبد النعيم.
ولعب الزمالك بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 82 عقب طرد عاشور للمبالغة بالاحتفال مع الجماهير، ما عرض السور الحديدي للمدرجات للسقوط على مشجعي الزمالك.
وأعلنت قناة الزمالك، عن تغريم عاشور 50 ألف جنيه مصري (نحو 2600 دولار)، إلى جانب حرمانه من مكافأة الفوز على الجونة.
وعبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كتب عاشور، معلقاً على صورة لجماهير الزمالك مع السور الملتوي: «سلامتكم أهم من الدنيا».
وعزّز الزمالك صدارته بـ69 نقطة من 29 مباراة، مبتعداً بعشر نقاط عن ملاحقه بيراميدز، الذي يلتقي المقاولون العرب السبت، و13 نقطة عن غريمه التقليدي الأهلي الثالث، الذي قرّر الخميس استكمال الدوري باللاعبين الناشئين والعائدين من الإصابة، اعتراضاً على التحكيم، فيما تجمد رصيد الجونة عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر.
وتقدّم البنك الأهلي للمركز السابع برصيد 41 نقطة، فيما تلقى المقاصة الخسارة الثامنة عشرة هذا الموسم والثالثة توالياً، وتجمد رصيده عن 15 نقطة ليبقى في أسفل الترتيب.

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