«السيتي» ملك «السباقات النارية» في تاريخ «البريميرليج»!



عمرو عبيد (القاهرة)



انطلقت النسخة الجديدة من «البريميرليج»، وسط توقعات بمنافسة نارية، ربما تضم فرقاً أخرى بجوار «العملاقين»، مانشستر سيتي وليفربول، اللذين خاضا سباقاً لا يُنسى في الموسم الماضي، انتهى بفارق نقطة، ضمن قائمة محدودة من «الصراعات الشرسة» عبر 30 عاماً، ويأمل عشاق كرة القدم أن يشهد الموسم الجديد من «البريميرليج» تكراراً لـ«سيناريو» النسخة الماضية، الذي قدم «صراعاً درامياً» حسمه مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة، على حساب ليفربول بفارق نقطة وحيدة، مثلما حدث 5 مرات أخرى في تاريخ البطولة منذ عام 1992!

وبدأت «السباقات الشرسة» للمرة الأولى في موسم 1994-1995، وقتما خسر مانشستر يونايتد اللقب بفارق نقطة واحدة لمصلحة بلاكبيرن الذي جمع 89 نقطة، والطريف أن «الروفرز» خسر مباراته الأخيرة أمام ليفربول، لكن «الشياطين» رفض الهدية وتعادل مع وستهام، ولم يعرف «البريميرليج» صراعاً متواصلاً عبر موسمين متتاليين، مثلما حدث في نسختي 1997-1998 و1998-1999، حيث تُوّج أرسنال أولاً برصيد 78 نقطة، مقابل 77 نقطة لـ«اليونايتد»، الذي رد الدين بسرعة، ليفوز باللقب التالي بـ79 نقطة، مقابل 78 نقطة لـ«المدفعجية».

وانتظر الدوري الإنجليزي كثيراً، حتى جاء تشيلسي لينتزع لقب نسخة 2009-2010، من بين أنياب «الشياطين»، وجمع «البلوز» آنذاك 86 نقطة، مقابل 85 نقطة لـ«الوصيف»، ووقتها أظهرت «كتيبة أنشيلوتي» شراسة هجومية غير عادية، بتسجيل 103 أهداف، بينما امتلك «يونايتد» الدفاع الأقوى.

وبعد معركة نهاية تسعينيات القرن الماضي، شهدت المواسم الـ4 الأخيرة «مُبارزة نارية» بين «السيتي» و«الريدز» بلغت أوج اشتعالها في موسمي 2018-2019 و2021-2022، بفارق «النقطة» التي ابتسمت لكتيبة جوارديولا في المرتين، بواقع 98 و93 نقطة مقابل 97 و92 على الترتيب.

والمثير في الأمر أن مدينة مانشستر كانت «القاسم المُشترك» دائماً في قائمة «السباقات النارية»، بتفوق واضح لـ«السماوي» الذي جمع 4 ألقاب، بعد منافسة محتدمة حتى الأمتار الأخيرة، بينما حققها «الشياطين الحُمر» مرتين، واكتفى بالوصافة في 4 نسخ أخرى، وأسقط «السيتي» جاره «اللدود» في صراع مباشر، عندما اقتنص لقب 2011-2012 بفارق الأهداف، بعد التساوي في حصاد 89 نقطة، وهو «حدث نادر» لم يتكرر في تاريخ «البريميرليج» طوال 30 عاماً، وامتلك «البلومون» وقتها الهجوم والدفاع الأقوى ليخطف اللقب بفارق تهديفي «+8» فقط، كما شهد موسم 2007-2008 تتويج «اليونايتد» باللقب برصيد 87 نقطة، وفارق نقطتين عن تشيلسي، وهو ما تكرر في 2013-2014 مع «السيتي» الذي جمع 86 نقطة، ليفوز بالدوري بفارق نقطتين عن ليفربول، الذي انهار أمام «البلوز» في الجولة 36 بعد «سقوط ستيفن جيرارد الشهير»!