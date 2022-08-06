البايرن.. «فرض النفوذ»!



فرانكفورت (رويتر)

أمطر حامل اللقب بايرن ميونيخ شباك آينتراخت فرانكفورت «البائس» بخمسة أهداف في الشوط الأول، في طريقه إلى فوز صاعق 6-1 خارج ملعبه، في افتتاح موسم دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وفرض العملاق البافاري نفوذه مبكراً، في حملة التتويج باللقب للمرة 11 على التوالي، باكتساح بطل الدوري الأوروبي، الذي سيواجه ريال مدريد في مباراة كأس السوبر الأوروبية الأسبوع المقبل، وهز الوافد الجديد ساديو ماني الشباك.

وكان ماني، الذي أحرز أيضاً أمام رازن بال شبورت لايبزج في كأس السوبر الألمانية الأسبوع الماضي، ضمن خمسة مسجلين مختلفين في الشوط الأول، وجاءت الأهداف الخمسة في غضون 38 دقيقة.

وقال يوليان ناجلسمان مدرب البايرن «الشوط الأول كان رائعاً، ويجب أن أقول ذلك، لا أعتقد أن هذا الشعور سيدوم، ولكن بعد مباراتين يمكننا الشعور بالرضا، والطاقة التي لعبنا بها المباراة جيدة حقاً».

افتتح يوزوا كيميش التسجيل بركلة حرة مباغتة في الدقيقة الخامسة، وضاعف بنجامين بافارد النتيجة بعد ست دقائق أخرى، قبل أن يسدد آينتراخت في إطار المرمى عبر توتا.

وأهدر توماس مولر فرصة ستكون بين أغرب الفرص الضائعة بالموسم، حين سدد في القائم من مسافة قريبة، وفشل في التسجيل أيضاً عند ارتداد الكرة إليه.

لكن ماني حول برأسه تمريرة سيرج جنابري العرضية إلى الشباك في الدقيقة 29 ليجعل النتيجة 3-صفر، ثم مرر إلى مولر ليصنع هدف جمال موسيالا الرابع في الدقيقة 35 من متابعة بسيطة بعد انهيار دفاع آينتراخت.

وسجل جنابري أيضاً قبل دقيقتين من نهاية الشوط، ليقضي على أي تفكير في تأثر هجوم البايرن برحيل هدافه روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة.

وبدا أينتراخت، الذي سيشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، أنشط في الشوط الثاني بعد تراجع البايرن، واستغل خطأ الحارس مانويل نوير خارج منطقته، ليسجل عبر راندال كولو مواني في الدقيقة 64.

لكن موسيالا وسع الفارق مجدداً بعد تمريرة ليروي ساني ليحرز هدفه الثاني باللقاء قبل سبع دقائق من النهاية.