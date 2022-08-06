أرسنال ينقل «العدوى»!



لندن (أ ف ب)

حقق أرسنال بداية إيجابية، بفوزه خارج ملعبه على جاره اللندني كريستال بالاس 2-صفر، في افتتاح المرحلة الأولى من الموسم الجديد، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل البرازيلي جابريال مارتينيلي «20»، ومارك جيهي «85 خطأ في مرمى فريقه» الهدفين.

وقال مارتينيلي «كنا ندرك بأن المباراة الاولى في الموسم في غاية الأهمية، وكانت الأولوية إحراز النقاط الثلاث وهذا ما حصل".

وثأر أرسنال الذي حل خامساً الموسم الماضي، وسيشارك في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، بالتالي لخسارته أمام بالاس بالذات بثلاثية نظيفة في أبريل الماضي على الملعب ذاته.

في المقابل، مني بالاس بأول خسارة له على أرضه منذ فبراير الماضي.

وخلافا للموسم الماضي الذي بدأه أرسنال بثلاث هزائم توالياً في اسوأ بداية له في الدوري منذ 67 عاماً، فإن البداية كانت مختلفة، على الرغم من أن أرسنال لم يقدم عرضاً مقنعاً، إلا في الدقائق العشرين الاولى.

ويحاول أرسنال هذا الموسم احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى والمشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام 7 أعوام.

ونقل أرسنال بالتالي عدوى عروضه القوية في المباريات الاستعدادية، حيث فاز في جميعها، إلى المنافسات الرسمية، على الرغم من أنه عانى ضغطاً كبيرا في الشوط الثاني، قبل أن يسجل هدف الاطمئنان.

وشارك المدافع الفرنسي الدولي ويليام صاليبا في أول مباراة رسمية له مع أرسنال، على الرغم من انضمامه اليه قبل ثلاث سنوات، بعدما أعير إلى أندية سانت إتيان ونيس ومرسيليا الفرنسي، تباعاً في المواسم الأخيرة، فكان عند حسن ظن مدربه الإسباني ميكل أرتيتا وأنصار الفريق، من خلال الأداء الراقي الذي قدمه، ليستحق عن جدارة لقب أفضل لاعب في المباراة.

وقال صاليبا «كنت أتطلع إلى المشاركة الأولى مع أرسنال منذ فترة طويلة، أنا سعيد من أدائي وهذا أمر يعزز من ثقتي بنفسي».