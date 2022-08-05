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الرياضي

بليا يجدد عقد مونشنجلادباخ حتى 2025

بليا يجدد عقد مونشنجلادباخ حتى 2025
5 أغسطس 2022 21:06


ميونخ (أ ف ب) 

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جدد المهاجم الفرنسي الحسن بليا عقده مع ناديه بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لعامين إضافيين حتى 2025، مع إمكانية البقاء لسنة إضافية، بحسب ما أعلن الأخير على مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة.
وكان بليا (29 عاماً) الذي تدرّج في أكاديمية ليون، انتقل إلى مونشنجلادباخ عام 2018 بعد 4 مواسم قضاها في صفوف نيس.
وقال المدير الرياضي لمونشنجلادباخ رولاند فيركوس «كونه كان أفضل هداف على مجموع المواسم الأربعة في دوري بوندسليغا (38 هدفاً)، فهذا يؤكد أهميته في صفوف فريقنا».
وسجل بليا 47 هدفاً في 144 مباراة خاضها مع فريقه في مختلف المسابقات وتألق تحديداً في دوري أبطال أوروبا موسم 2020-2021 عندما سجل 5 أهداف في 8 مباريات، وكان مونشنجلادباخ أنهى الموسم الماضي في الدوري الألماني في المركز العاشر.

مونشنجلادباخ
البوندسليجا
الدوري الألماني
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