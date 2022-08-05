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كراوس.. «القلب المحطم»

كراوس.. «القلب المحطم»
5 أغسطس 2022 20:30

 
ميونيخ (د ب أ) 

أصبحت الألمانية جيزا كراوس، بطلة سباق 3000 متر حواجز مرتين، آخر المنضمين لقائمة الغائبين عن بطولة أوروبا والتي ستقام في مدينة ميونيخ الألمانية.

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وقالت كراوس عبر منصة تبادل الصور «إنستجرام»، إن حالتها الصحية لها خلفية طبية أعمق وهو الأمر الذي لن تتعافى منه سريعاً، لتغيب عن بطولة أوروبا التي ستقام في الفترة من 11 وحتى 21 من أغسطس الجاري.
وأضافت كراوس، دون الكشف عن تفاصيل حول حالتها الصحية: «هذا يحطم قلبي، لكنني لن أستطيع المنافسة في ميونيخ».
وأوضحت: «لا أستطيع المنافسة بدنيا على مستوى عال في الوقت الحالي، وفي تلك الظروف فإن صحتي لها الأولوية، وأنا على دراية بأن إقامة بطولة أوروبا في ميونيخ لن يحدث مجدداً، وهذا أمر يحزنني جدا، لكن صحتي لها الأولوية».
وحققت كراوس لقب بطولة أوروبا في 2016 و2018، كما أنها حققت الميدالية البرونزية في بطولة العالم في 2017 و2019 لكنها لم تقدم أداءً جيداً في بطولة العالم في يوجين بولاية أوريجون الأميركية.
وتعرضت ألمانيا لخيبة أمل كبيرة في أوريجون، حيث نالت ميدالية ذهبية واحدة فقط من مالايكا ميهامبو في منافسات الوثب الطويل، وكذلك الميدالية البرونزية في سباق تتابع 4 في 100 متر للسيدات، لكنّ هناك أمالاً عالية من أجل التعويض في ميونيخ.
لكن كراوس انضمت الآن إلى يوهانس فيتر وكريستين هوسونج، اللذين سيغيبان أيضا عن منافسات البطولة التي ستقام في ميونيخ.
وكان الاتحاد الألماني لألعاب القوى، قد أعلن اليوم «الجمعة»، أن ميهامبو، بطلة العالم وصاحبة الإنجاز الأولمبي، ستقود فريقاً من 112 رياضياً في البطولة.

ألعاب القوى
ألمانيا
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