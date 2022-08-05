لايبزج لا يعرف الخوف!



لايبزج (د ب أ)



قال دومينيكو تيديسكو المدير الفني لفريق لايبزج الألماني لكرة القدم، اليوم «الجمعة»، إنه لا يشعر بالقلق بعد خسارته في آخر مباراتين، حيث يدخل الفريق منافسات الموسم الجديد من الدوري الألماني «البوندسليجا» بطموح كبير.

ويفتتح لايبزج حملته في الدوري بعد غد «الأحد» بمواجهة شتوتجارت بعد الخسارة أمام بايرن 3 - 5 في كأس السوبر والخسارة بخماسية نظيفة أمام ليفربول في المباراة الودية الأخيرة للفريق.

وقال تيديسكو إنه لا يشعر بالقلق بسبب النتائج لأن «لدينا فريق جيد بشكل عام، يمكننا هزيمة أي منافس، هذا حقيقي أي منافس».

وسيكون لدى تيديسكو تقريباً كل اللاعبين متاحين لاختيار تشكيلة الفريق أمام شتوتجارت، ويتوقع أن يشارك اللاعب ديفيد راوم، المنتقل حديثاً للفريق، من بداية المباراة.

وقال تيديسكو: «خضع لفترة إعداد ما قبل الموسم مع هوفنهايم قبل الانتقال إلينا، وهو في مستوى جيد للغاية».