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48 حكماً في برنامج المعسكر الصيفي

48 حكماً في برنامج المعسكر الصيفي
5 أغسطس 2022 19:15

 
دبي (الاتحاد)

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انطلق «الخميس» في دبي برنامج المعسكر الصيفي لحكام الفريق الثاني، الذي تُنظمه إدارة الحكام في اتحاد الكرة من 4 إلى 7 أغسطس الحالي، بمشاركة 48 حكماً، للإعداد لمسابقات الموسم الكروي الجديد.
ويشتمل برنامج المعسكر على جانب نظري يتضمن محاضرات في مستجدات قانون اللعبة، وحالات لمس الكرة باليد، وحالات الفيديو والتسلل، والأخطاء التكتيكية، إضافة للتحركات والتمركز الصحيح للحكم خلال إدارة المباراة لرصد الحالات بدرجة عالية من الدقة، فيما يتضمن الجانب العملي تدريبات لياقة بدنية وإدارة مباريات مصغرة على ملاعب الاتحاد بالاستعانة بلاعبين هواة.
ويُقدم محاضرات المعسكر لي بروبرت مدير الإدارة، وريتشارد ميلين المدير الفني، وأحمد يعقوب، صالح المرزوقي، سلطان ساحو، محمد عبدالكريم، بدر البدري، وحسن عبدالله مدرب اللياقة البدنية.

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