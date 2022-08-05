مبابي يؤجل «بداية الموسم»



باريس (أ ف ب)

يبدأ باريس سان جيرمان «السبت» حملة الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم ضد مضيفه كليرمون، من دون نجمه كيليان مبابي، وذلك بسبب إصابة في العضلة المقربة، وفق ما أفاد النادي الباريسي.

وقال سان جيرمان في بيان «الجمعة» إن مبابي «الذي يعاني في العضلة المقربة، سيبقى تحت الرعاية في مركز التمارين، سيتم تقييم الوضع في غضون 72 ساعة».

وسبق لمبابي الذي قرر تمديد عقده مع نادي العاصمة، عوضاً عن الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، أن غاب عن مباراة كأس الأبطال التي تجمع سنوياً بين بطلي الدوري والكأس، والتي فاز بها سان جيرمان على نانت 4- صفر «الأحد»، بسبب الإيقاف.

ويخوض سان جيرمان الموسم بقيادة مدرب جديد هو كريستوف جالتييه الذي خلف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو «المقال» من منصبه رغم نجاحه في قيادة الفريق لاستعادة لقب الدوري من ليل.

ويبقى مبابي حجر الزاوية في تركيبة سان جيرمان والصفقة الأهم التي عقدها هذا الصيف من خلال نجاحه في التصدي لمحاولات ريال مدريد، وبالتالي ضمان بقائه حتى العام 2025.

ووعد جالتييه الذي فرض خلال المباريات التحضيرية أسلوبه مع ثلاثة مدافعين «3-4-1-2»، أنه «سنستمر في العمل بإيقاع وشدة، وتصحيح الأخطاء».

واستثمر نحو 100 مليون يورو قبل أغسطس في فترة الانتقالات الصيفية، باحثاً عن فض الشراكة مع سانت إتيان «10 ألقاب» الذي هبط الموسم الماضي إلى الدرجة الثانية مع متز وبوردو.

وعمد جالتييه إلى تدعيم صفوف فريقه في الوسط من خلال ضمّ البرتغاليين ريناتو سانشيس من ليل وفيتينيا من بورتو، بالإضافة إلى التعاقد مع المدافع الدولي نوردي موكييلي من لايبزج الألماني والمهاجم هوجو ايكيتيكي من رينس.