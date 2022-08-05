نادال.. «آلام البطن»!



مونتريال (رويترز)

أعلن نجم التنس الإسباني المخضرم رافائيل نادال انسحابه من بطولة مونتريال في كندا، والتي تأتي ضمن الاستعداد لأميركا المفتوحة بسبب آلام في البطن سبق وأضطر بسببها للانسحاب من قبل نهائي بطولة ويمبلدون في الشهر الماضي.

وتبخرت فرصة نادال المصنف الثالث عالمياً في الفوز بجميع الألقاب الأربعة الكبرى في العام الحالي، عقب انسحابه من المواجهة مع الأسترالي كيريوس في قبل نهائي ويمبلدون قبل أقل من 24 ساعة من موعد المباراة.

وسبق لنادال «36 عاماً» الحاصل على 22 لقباً كبيراً الفوز بلقب بطولة مونتريال وهي من فئة ألف نقطة خمس مرات.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة التي تقام على الملاعب الصلبة الاثنين المقبل.

وقال نادال في بيان «تدربت لبعض الوقت بدون ممارسة ضربات الإرسال، وبدأت التدرب على ضربات الإرسال قبل أربعة أيام وسار كل شيء على ما يرام، لكن بالأمس وبعد تدريب عادي شعرت بألم في البطن واليوم لا يزال الألم مستمراً».

وأضاف البيان «بعد الحديث إلى طبيبي، فضلنا التعامل مع الأمر بطريقة محافظة والتوقف لبضعة أيام قبل البدء في التنافس».

وأردف اللاعب الإسباني قائلاً «أنا حزين جداً لعدم السفر في النهاية إلى مونتريا،ل والمشاركة في البطولة التي سبق لي الفوز بلقبها خمس مرات والتي أحب المشاركة فيها، أود فعلا العودة إلى هناك واللعب أمام الجمهور الرائع هناك».

وانسحب الصربي نوفاك ديوكوفيتش بطل ويمبلدون أيضاً من بطولة مونتريال أمس الخميس، لأنه يمكنه دخول الأراضي الكندية بدون الحصول وبالكامل على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وسيشارك البريطاني آندي موراي في البطولة ببطاقة دعوة.