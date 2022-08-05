كونتي: لست قلقاً!

لندن (د ب أ)



أعرب أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، عن عدم قلقه من رغبة لاعبيه أو احتمالية تشتت تركيزهم خلال النصف الأول من الموسم بسبب بطولة كأس العالم التي تقام بعد عدة أشهر.

ويبدأ توتنهام حملته في الدوري الإنجليزي الممتاز غداً «السبت»، بمواجهة ضيفه ساوثهامبتون، ولكن ستكون هناك فترة للراحة خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين بسبب إقامة بطولة كأس العالم في قطر.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا»، أنه تم نقل موعد بطولة كأس العالم قطر 2022 لتقام في الشتاء بدلاً من موعدها الأصلي في الصيف بسبب درجة الحرارة المرتفعة في قطر، ولكن مدرب المنتخب الإيطالي السابق لا يخشى أن تؤثر البطولة على تركيز لاعبيه.

وبسؤاله عما إذا كان لاعبيه سيقومون بالحفاظ على أنفسهم بسبب الخوف من تلقي إصابات، أكد كونتي: «بصراحة، لا أهتم بهذا».

وأضاف: «كنت لاعباً، عندما تذهب لخوض مباراة وتريد الفوز بها، لا تفكر في إمكانية إصابتك أو المخاطرة بالتعرض لإصابة وعدم اللعب في كأس العالم».

وأضاف: «بصراحة، اللاعبون في حالة تركيز شديدة للتقدم خطوة بخطوة ولعب كل مباراة على حدة. بالنسبة لنا، أكرر، لدينا 3 كؤوس مهمة في إنجلترا، وبعد ذلك سنلعب في بطولة مهمة هي دوري أبطال أوروبا».

وأضاف: «أعرف لاعبي فريقي، رغبتهم وإرادتهم، وما فعلناه للوصول لهذا الإنجاز، بصراحة أنا غير قلق بشأن هذا الموقف».

وسيتوقف الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية الجولة التي تقام يوم 12 نوفمبر المقبل، ولن يستأنف إلا في يوم «البوكسينج داي»، بعد أسبوع فقط من نهاية المونديال.

وقال كونتي: «المشاكل ستواجهها كل الفرق، نفس المشاكل ستواجهها أندية مانشستر سيتي، ليفربول، تشيلسي، مانشستر يونايتد، نحن، أرسنال، وستهام، ونوتنجهام فورست، آخر الفرق الصاعدة للدوري الإنجليزي الممتاز».

وأردف: «ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها مواجهة هذا الوضع، الذي يشهد توقف الدوري وخسارة اللاعبين لشهر ونصف الشهر، وبعدها نستأنف المسابقة مع لاعبين لا تعلم كيف سيعودون بعد نهاية مشاركتهم في بطولة كأس العالم».

وأضاف: «بالنسبة لهذا الموسم، أعتقد أنه من المهم للغاية أن يكون لديك فريق قوي، وأن تقوم بزيادة عدد اللاعبين».

وقال: «أعتقد أن على كل ناد أن يمنح المدرب الفرصة لكي يكون لديه عدد مهم من اللاعبين في الفريق، بسبب الإصابات، الإجهاد، الكثير من المواقف، ستكون الأمور صعبة لكل فريق وللنادي هذا الموسم».