المنصوري يهدي الإمارات «ذهبية تاريخية» في «التضامن الإسلامي»



قونية (الاتحاد)



حصد أحمد المنصوري لاعب منتخب الدراجات، الميدالية الذهبية الأولى للإمارات، في تاريخ مشاركاتها بدورات ألعاب التضامن الإسلامي، ضمن مسابقة الاسكراتش فئة المضمار، في النسخة الخامسة من ألعاب التضامن الإسلامي المقامة من 9 إلى 18 أغسطس الجاري بمدينة قونية التركية.

ونالت الإمارات 13 ميدالية ملونة، في جميع مشاركاتها بألعاب التضامن الإسلامي، منذ النسخة الأولى عام 2005 وحتى النسخة الأخيرة في باكو 2017، بواقع 4 فضيات و9 برونزيات، ليسجل منتخب الدراجات أول ميدالية ذهبية.

وحل المنصوري في المركز الأول متفوقاً على الإيراني بهنام أريان، فيما حصد الكازاخستاني اليسر زومكان البرونزية، في المسابقة التي شهدت مشاركة 19 دراجاً في فئة الرجال، و16 لاعبة في فئة السيدات.

وشارك في فئة الرجال يوسف ميرزا، الذي لعب دوراً كبيراً في حصول أحمد المنصوري على «الذهبية التاريخية»، بعد تنسيق واضح وتناغم كبير ولغة خاصة بين «الثنائي» المتألق أسفرت عن حصد أول ميدالية للوفد المشارك في الدورة.

وأنهت شيخة عيسى لاعبة منتخب الدراجات منافسات اليوم الأول في مسابقة المضمار فئة الاسكراتش للسيدات في «المركز 14».



قال أحمد المنصوري: قطعنا عهداً على أنفسنا في معسكر إيطاليا، على تحقيق إنجازاً غير مسبوق باسم الإمارات، في الدورة القوية التي يتم إدراج الدراجات فيها للمرة الأولى، وأن تكون أول ذهبية على مستوى جميع المشاركات في «التضامن الإسلامي»؛ وبدعم الجميع حصدت الميدالية التي لن تكون الأخيرة في مشاركتنا، ولدينا المزيد لنقدمه في السباقات المتبقية في المضمار وسباق الطريق.

وأهدى المنصوري الإنجاز الذهبي إلى الإمارات قيادة وشعباً؛ معرباً عن ثقته في جميع الدراجين المشاركين، بتكرار هذا النجاح الذي يحسب للجميع، في ظل ما شهده السباق من مستويات متقدمة من كل الدراجين المشاركين.

من جانبه، أهدى منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات الإنجاز التاريخي، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وأشار إلى أن «الدراج الذهبي» أحمد المنصوري وعد بالميدالية قبل الدورة وأوفى، وقال: أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة على دعمهم المستمر لاتحاد الدراجات، الأمر الذي أسفر عن النجاح، وما كان ليحدث لولا مثابرة جميع الدراجين، والجهاز الفني والإداري، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ونطمح إلى المزيد خلال السباقات المقبلة، وحصد الميداليات الذهبية والملونة، من خلال منتخبي الرجال والسيدات في سباقي المضمار والطريق.

وأكد بطي أحمد العبدولي مدير الوفد، إتمام المراحل الخاصة بتسجيل الوفد الرياضي والوفود الإدارية والطبية المرافقة له؛ وبدء وصول المنتخبات الوطنية للرياضات التسع التي تمثل الإمارات في الحدث الكبير.

وأضاف العبدولي أن فرق اللجنة الأولمبية الوطنية تواصل جهودها، في التنسيق مع الاتحادات بشأن التحديثات الصادرة من اللجنة المنظمة، من أجل إطلاع الوفد الرياضي المشارك على جميع المستجدات بصورة مستمرة وحتى نهاية الدورة؛ مشيداً بتعاون الاتحادات في توفير المعلومات اللازمة للرياضيين في فترات التسجيل المحددة قبل انطلاق الدورة، متمنياً التوفيق للوفد المشارك والعودة بأفضل النتائج الممكنة.

ويستكمل غداً «السبت» منتخب الدراجات مسابقة المضمار فئة المطاردة الفردية، ويمثلنا بفئة الرجال كل من سيف معيوف الكعبي، ووليد النقبي، فيما تمثلنا في مسابقة السيدات زهرة حسين.

ويصل إلى قونية غداً «السبت» منتخب التايكواندو، ويضم 4 لاعبين يشاركون في 4 أوزان مختلفة، وهم علي محمد «وزن 54 كجم»، ومشاري محمد «وزن 58 كجم»، وفاطمة عيسى «وزن 53 كجم»، وعائشة أحمد شوزن 46 كجم».