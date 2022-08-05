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الرياضي

منتخب الجودو يقترب من برونزية في «آسيوية كازاخستان»

منتخب الجودو يقترب من برونزية في «آسيوية كازاخستان»
5 أغسطس 2022 14:37


أبوظبي (الاتحاد)

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اقترب لاعبنا منتخبنا باشو نوجزاري من الفوز بميدالية برونزية في بطولة آسيا للجودو لأبطال النخبة التي تختتم الليلة بمدينة نور سلطان في كازاخستان بمنافسات الوزن الثقيل الذي يشارك فيه 3 لاعبين من منتخبنا، حيث يلتقي لاعبنا جريجوريان أرام مع الكوري هان جويوب في وزن تحت 90 كجم، بينما يلعب لاعبنا زافر كوسوف في وزن تحت 100 كجم مع الصيني زانج بو، ويقابل لاعبنا ماجو ماروف اللاعب الكوري يون جيجو في منافسات وزن فوق 100 كجم، وتختتم منافسات البطولة بمباريات الوزن المفتوح لمن يرغب من المنتخبات المشاركة مسكا للبطولة.
وكان لاعب منتخبنا باشو نوجزاري قد تمكن من تحقيق فوز مستحق على الصيني باياندلهي في وزن تحت 81 كجم في بداية تصفيات وزن تحت 81 كجم بعد أن سيطر على مجريات النزال، ليتأهل للقاء المنغولي باتزايا اردينبايار في المرحلة الثانية من تصفيات وزن تحت 81 كجم الذي يضم 12 لاعبا على مستوى النخبة الاسيوية، واستطاع مجددا من تحقيق الفوز على المنغولي القوي ليقابل الياباني اساكي تاكشي في ربع النهائي ليخسر نتيجة الجهد المتواصل ويفقد فرصة اللعب على ذهبية الوزن ويكتفي باللعب على البرونزية بلقاء اللاعب القرغيستاني فلاديمير الذي جرى في الفترة المسائية.
وكان لاعب منتخبنا الصاعد سعيد النقبي قد خسر في الجولة الأولى بالدور التمهيدي أمام بطل قيرغيزستان توروديبا يف ارتور في وزن تحت 73 كجم، وقد وضح من بداية اللقاء فارق الخبرة والعمر، مما رجح كفه بطل قيرغيزستان في آخر دقيقة من عمر المباراة، ليكسب النقبي فرصة الاحتكاك استعدادا للمشاركات القادمة.
وتصدر فعاليات البطولة في يومها الأول منتخب اليابان برصيد 3 ذهبيات وفضيتين، وفي المركز الثاني منتخب أوزبكستان بذهبية وفضيتين وبنفس الرصيد منتخب منغوليا برصيد ذهبية التي فاز بها المصنف الأول الذي فاز على لاعبنا في الجولة الثانية من تصفيات وزن تحت 66 كجم، وبرونزيتين.
وكان حفل الافتتاح قد شهد مشاركة ناصر التميمي أمين السر العام لاتحاد المصارعة والجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، وأمل بوشلاخ أمين صندوق الاتحاد الآسيوي التي حضرت اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، بجانب رؤساء الاتحادات الآسيوية والعربية والافريقية.

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