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الرياضي

«سيدات إنجلترا» يتقدم إلى المركز الرابع عالمياً

«سيدات إنجلترا» يتقدم إلى المركز الرابع عالمياً
5 أغسطس 2022 14:35

 
لندن (رويترز) 

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تقدم المنتخب الإنجليزي لكرة القدم النسائية إلى المركز الرابع عالمياً، في قائمة التصنيف الدولية الجديدة التي أصدرها الاتحاد الدولي «الفيفا»، بينما حافظ المنتخب الأمريكي الفائز بكأس العالم أربع مرات على موقعه في الصدارة.
وصدرت قائمة التصنيف الدولية الجديدة، بعد شهر حافل بأحداث ومنافسات كرة القدم النسائية، أقيمت خلاله بطولات قارية في أفريقيا وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية وأوقيانوسيا إلى جانب أوروبا، وهي بطولات تدخل أيضاً، في إطار تصفيات التأهل لنهائيات كأس العالم 2023.
وتوجت الولايات المتحدة بلقب بطولة اتحاد أميركا الشمالية والوسطى ومنطقة الكاريبي «الكونكاكاف» للمرة التاسعة في يوليو الماضي، لتبقى في المركز الأول عالمياً وهو المركز الذي تحتله منذ 2017.
وبعد التتويج بلقب بطولة أوروبا على أرضه تقدم المنتخب النسائي الإنجليزي أربعة مراكز، ليحتل المركز الرابع، بعد أن كان في المركز الثامن، في حين تقدم المنتخب الألماني الوصيف إلى المركز الثاني عالمياً متجاوزاً السويد التي خسرت في قبل النهائي.
وبعد فوزه باللقب الأفريقي لأول مرة تقدم منتخب جنوب أفريقيا إلى المركز 54 عالمياً، بينما تقدم منتخب زامبيا الذي وصل إلي نصف النهائي 23 مركزاً ليحتل المركز 80.
وحافظ منتخب البرازيل بطل أميركا الجنوبية على موقعه في المركز التاسع، واحتل منتخبا أستراليا ونيوزيلندا المركزين 12 و22 على الترتيب، قبل استضافتهما بطولة العالم العام المقبل.

الفيفا
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