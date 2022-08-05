التنس يشارك في كأس ديفيز



دبي (الاتحاد)



غادر منتخب التنس للرجال، إلى فيتنام لخوض منافسات المجموعة الثالثة لكأس ديفيز، والمقررة من 8 إلى 14أغسطس الحالي، بمشاركة الإمارات والسعودية وسوريا وماليزيا والأردن وإيران وفيتنام.

ويترأس البعثة محمود خليفة البلوشي عضو مجلس إدارة الاتحاد ومسؤول لجنة المنتخبات، والمدرب محمود نادر، إضافة إلى 3 لاعبين هم عبدالرحمن الجناحي وعبدالله عدنان وعبدالله إسحاق، بينما تعرض قائد المنتخب عمر بهروزيان لإصابة المفاجئة، وتعثر سفره مع المنتخب.

وأكد ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس، أن المنتخب استعد للبطولة بمعسكر خارجي في إسبانيا لمدة 16 يوماً، تمهيداً للمشاركة المقبلة، وتم توفير سبل الاستعداد للبطولة، مشيراً إلى أن الثقة عالية بلاعبي المنتخب، لتقديم مستويات فنية طيبة، وتحقيق النتائج المرجوة، مشيداً بالروح العالية للاعبين أثناء مراحل الاستعدادات للمشاركة في البطولة المقبلة.

بدوره قال محمود البلوشي مدير المنتخب إن البطولة ستكون قوية، بمشاركة فرق ولاعبين أقوياء، واستعداداتنا جيدة، ويتمتع منتخبنا بمزيج من الخبرة والشباب، ونتطلع إلى المنافسة على التأهل للعب في المجموعة الثانية، أوالحفاظ على مركزنا في المجموعة الثالثة وثقتنا كبيرة بلاعبي المنتخب.