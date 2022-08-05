جوارديولا يطالب السيتي بالجدية من البداية



مانشستر (رويترز)



قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم، إنه يتعين على فريقه العمل بكل جدية، وتحقيق نتائج جيدة، من بداية الموسم الحالي، بعد أن حسمت فوارق طفيفة وجهة لقب البطولة في السنوات الأخيرة.

ويبدأ السيتي مسيرة الدفاع عن اللقب يوم الأحد المقبل على أرض وستهام يونايتد اللندني.

وحسم السيتي لقب الدوري الممتاز متفوقاً على المنافس ليفربول، بفارق نقطة وحيدة في الموسم الماضي، وفي موسم 2018-2019 أيضاً.

وقال جوارديولا إن أي تعثر، ربما يؤدي إلى خروج أي فريق من السباق على اللقب بحلول نوفمبر المقبل، عندما تتوقف البطولة، من أجل إفساح المجال أمام نهائيات كأس العالم في قطر.

وفي مؤتمر صحفي قبل مواجهة السيتي مع وستهام يونايتد، قال جوارديولا «أشعر كما في كل مرة أن هذا الموسم سيكون أكثر صعوبة، لا أعتقد أن هذا الموسم سيكون أكثر صعوبة لكنه كذلك».

وأضاف المدرب الإسباني «كل فريق يتحسن والمدربون متحمسون كثيراً، ولهذا فإن الدوري الإنجليزي الممتاز هو الأفضل، وفي هذا العام هناك موسمان، واحد قبل كأس العالم، وفزنا بالدوري الممتاز مرتين بفارق نقطة واحدة، ونحن نعرف أن بوسعنا الفوز في 12 أو 14 مباراة على التوالي، وليفربول يمكنه تحقيق ذلك أيضاً، لابد أن تكون جيداً من البداية».

ويرغب السيتي في التعاقد مع مدافع أيسر، بعد رحيل أولكسندر زينتشنكو إلى أرسنال، لكن حتى ذلك الحين يتعين على جوارديولا الاستعانة بما يتوفر لديه.

وقال المدرب المخضرم عن ذلك «لدينا جواو كانسيلو وناثان أكي يمكنه اللعب في هذا المركز أيضاً وسنرى، لا يزال أمامنا وقت حتى نهاية الشهر».

ويغيب المدافع إيمريك لابورت «28 عاماً» عن لقاء الأحد، بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة.