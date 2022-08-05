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الرياضي

«تايكواندو الملك».. رقم صعب وأرقام قياسية

«تايكواندو الملك».. رقم صعب وأرقام قياسية
5 أغسطس 2022 14:20

 
الشارقة (الاتحاد)

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حافظ تايكواندو الشارقة على ألقابه في الموسم الماضي، وفرض نفسه ملكاً للعبة، بعد أن تُوج بلقب بطولة الصداقة الإماراتية الكورية للمرة الخامسة على التوالي، وكأس الاتحاد وبطولة الإمارات المفتوحة للرجال، وأختتم الموسم بالظفر ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وجمع أكثر من 130 ميدالية ملونة في جميع البطولات المحلية.
وواصل النادي نجاحاته الخارجية، وحصل على ميداليتين ذهبيتين، في بطولة بلغاريا الدولية المصنفة G2، بجانب ذهبية بطولة كأس العرب للتايكواندو، محققاً 18 ميدالية متنوعة دولياً، وهي إنجازات تضاف لسلسلة الإنجازات الخارجية التي ظل يحققها الفريق في كل مشاركاته الخارجية، والتي تنضوي تحت مظلة الاتحاد الدولي وتصنف من أقوى البطولات.
ويغرد تايكواندو الشارقة وحيداً في الصدارة، ويسيطر على بساط اللعبة محلياً، بفضل الخامات التي يضمها الفريق والعناصر المواطنة، والتي تعتبر من الأعمدة الأساسية لمنتخبات الدولة، بقيادة عبدالله حاتم المدير الفني والطاقم المعاون.
ويعود التألق والتطور الكبير الذي يحققه تايكواندو «الملك» للمجهودات الكبيرة التي يبذلها النادي في سبيل الارتقاء بالفريق عاماً تلو الآخر، والخطط والاستراتيجيات التي تهدف لتطوير اللاعبين وإيصالهم مراحل متقدمة من الجاهزية الفنية للمنافسة بقوة على الألقاب، لاسيما الخارجية، ويستهدفها النادي في المستقبل، فضلاً عن رفد منتخبات الدولة بأفضل اللاعبين لإعلاء راية الدولة ورفع علم الإمارات في المحافل الخارجية.
وتواصل إدارة الألعاب الفردية بقلعة «الملك» عملها، من أجل مواصلة النجاح والمحافظة على سلسلة التميز التي يسير عليها الفريق، ويأمل النادي أن يكون الموسم الجديد امتداداً للمواسم السابقة لإضافة مزيد من الإنجازات والنجاحات.

الشارقة
التايكواندو
الإمارات
كوريا الجنوبية
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