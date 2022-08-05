شوبو موتينج.. «جراحة الحصوة»



ميونيخ (د ب أ)



خضع الكاميروني إيريك ماكسيم شوبو موتينج، مهاجم بايرن ميونيخ لتدخل جراحي، لاستخراج حصوة من الكلى وسط آمال بعودته قريباً إلى الملاعب.

وقال شوبو موتينج عبر حسابه على شبكة «إنستجرام» لتبادل الصور «الأسبوع الماضي خضعت لجراحة، كان هناك حاجة لاستخراج حصوة من الكلى، الجراحة مرت بشكل جيد، وأنا بالفعل قيد التدريب بهدف العودة إلى المسار الصحيح في أقرب وقت ممكن».

وأوضح بايرن ميونيخ في وقت سابق أن شوبو موتينج غاب عن التدريبات، دون الكشف عن أسباب غيابه، ولم يتضح بعد موعد عودة المهاجم الكاميروني للتدريبات.