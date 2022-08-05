السبت 6 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

شوبو موتينج.. «جراحة الحصوة»

شوبو موتينج.. «جراحة الحصوة»
5 أغسطس 2022 14:18

 
ميونيخ (د ب أ)


خضع الكاميروني إيريك ماكسيم شوبو موتينج، مهاجم بايرن ميونيخ لتدخل جراحي، لاستخراج حصوة من الكلى وسط آمال بعودته قريباً إلى الملاعب.

أخبار ذات صلة
البايرن.. «فرض النفوذ»!
بليا يجدد عقد مونشنجلادباخ حتى 2025

وقال شوبو موتينج عبر حسابه على شبكة «إنستجرام» لتبادل الصور «الأسبوع الماضي خضعت لجراحة، كان هناك حاجة لاستخراج حصوة من الكلى، الجراحة مرت بشكل جيد، وأنا بالفعل قيد التدريب بهدف العودة إلى المسار الصحيح في أقرب وقت ممكن».
وأوضح بايرن ميونيخ في وقت سابق أن شوبو موتينج غاب عن التدريبات، دون الكشف عن أسباب غيابه، ولم يتضح بعد موعد عودة المهاجم الكاميروني للتدريبات.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
موتينج
آخر الأخبار
البايرن.. «فرض النفوذ»!
الرياضي
البايرن.. «فرض النفوذ»!
اليوم 10:22
السجن 37 شهرا لرجل هدد بقتل أنتوني فاوتشي
عربي ودولي
السجن 37 شهرا لرجل هدد بقتل أنتوني فاوتشي
اليوم 10:17
الصين تسجل 310 إصابات بفيروس كورونا
عربي ودولي
الصين تسجل 310 إصابات بفيروس كورونا
اليوم 10:14
أرسنال ينقل «العدوى»!
الرياضي
أرسنال ينقل «العدوى»!
اليوم 10:14
تايوان تطلق قنابل مضيئة لتحذير طائرات صينية
عربي ودولي
تايوان تطلق قنابل مضيئة لتحذير طائرات صينية
اليوم 09:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©