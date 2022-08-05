شباب الأهلي ينشد «الخامس» في «غرب آسيا» للطاولة



معتصم عبدالله (دبي)



يخوض شباب الأهلي مباراة تحديد المركز الخامس أمام برقان الكويتي، في الساعة السادسة مساء غد «السبت»، على صالة الأمير حمزة بالعاصمة الأردنية عمان، ضمن بطولة غرب آسيا للأندية لكرة الطاولة، والتي تشهد مشاركة 17 نادياً.

وخسر «الفرسان» فرصة العبور إلى مواجهة الاتحاد السعودي في نصف النهائي، بعد الخسارة أمام سار البحريني 1-3 في ربع النهائي، قبل أن يتغلب على غاز العراق ضمن تحديد المراكز 3-1.

ودشن شباب الأهلي مشوار المشاركة في غرب آسيا للطاولة، بالخسارة أمام الأهلي السعودي 2-3، قبل أن يتفوق في مباراتين على التوالي أمام الأرثوذكسي الأردني 3-2، وأهلي صنعاء 3-1، ويمثل «الفرسان» 4 لاعبين، بقيادة الدوليين فيصل عباس، وعبدالله البلوشي وصلاح عبدالحميد، بجانب المحترف الروسي كيرلوس سيخوف المصنف 52 عالمياً، فيما يقود المصري حامد حافظ تدريب الفريق.

وتحظى المشاركة بدعم شركة «إماراتك» الراعي الرسمي لقطاع الألعاب بشباب الأهلي، والتي أعلنت مسبقاً عن رعاية فريق كرة الطاولة بالنادي، في بطولة غرب آسيا.