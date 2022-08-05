«الوجوه الجديدة» تتصدر «المشهد الفني» لانطلاقة «أدنوك للمحترفين»

معتصم عبدالله (دبي)



يرفع «دوي أدنوك للمحترفين»، في الموسم الجديد 2022- 2023، والذي يستعد للانطلاق في مطلع سبتمبر المقبل شعار «الوجوه الجديدة» على صعيد المدربين، بما وصلت نسبة التغييرات في الأجهزة الفنية إلى نحو 57 % على صعيد 8 أندية، في الوقت الذي فضلت فيه 6 أندية الاستمرار بذات الوجوه التدريبية المستمرة منذ الموسم الماضي على الأقل، بما فيها دبا العائد حديثاً إلى مصاف «المحترفين»، قادماً من دوري الدرجة الأولى، تحت قيادة مدربه الصربي زوران بوبوفتيش.

وتبدو انطلاقة الموسم المرتقبة لـ «دوري أدنوك للمحترفين» مختلفة نسبياً عن الموسم الماضي 2021- 2022، والذي صبغه طابع «الاستقرار الفني»، باستمرار 11 مدرباً، تواجدوا على رأس القائمة الفنية للأندية، بنهاية الموسم الماضي 2020- 2021، في الوقت الذي اقتصرت فيه التغييرات الفنية على 3 أندية، ممثلة في العين بوجود الأوكراني سيريجي ريبروف بديلاً للبرتغالي بيدرو، وعجمان بتعيين الصربي جوران، خلفاً للمصري أيمن الرمادي، وتعاقد الإمارات مع المغربي طارق السيكتيوي.

وشملت قائمة التعاقدات الجديدة على مستوى المدربين في الموسم المرتقب، الوطني عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة السابق، والذي يقود «خورفكان»، والصربي نيبوشا فيجنيفيتش «الظفرة»، والبرتغالي كارلوس كارفلهال «الوحدة»، والألماني ثورستن فينك «النصر»، والبرتغالي ليوناردو جارديم «شباب الأهلي»، والأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي «الوصل»، والإيراني فرهاد مجيدي «اتحاد كلباء»، والبرازيلي كايو زاناردي صاحب التجارب المتنوعة في «دورينا»، والمدرب الحالي للوافد الجديد «البطائح».

واقتصر الاستقرار الفني لمدربي أندية «دوري أدنوك للمحترفين»، على 6 أندية شملت العين «حامل اللقب»، باستمرار الأوكراني سيرجي ريبيروف للموسم الثاني على التوالي، منذ إعلان التعاقد معه في يونيو 2021، والهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، والمستمر لموسم رابع على التوالي، منذ عودته إلي قيادة «فخر أبوظبي» في أكتوبر 2019، والروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس للموسم الثالث على التوالي، بعد تعاقده مع «السماوي» في يونيو 2020، والروماني كوزمين أولاريو المدرب الأكثر تتويجاً بالألقاب في المحترفين، والذي يقود الشارقة بدايةً من نوفمبر 2021 خلفاً للعنبري، والصربي زوران بوبوفتيش مدرب دبا منذ يوليو 2021، بعد نجاحه في قيادة «النواخذة» للعودة إلى مصاف دوري الكبار، بعدما حسم لقب دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي 2021- 2022.