السبت 6 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الوجوه الجديدة» تتصدر «المشهد الفني» لانطلاقة «أدنوك للمحترفين»

«الوجوه الجديدة» تتصدر «المشهد الفني» لانطلاقة «أدنوك للمحترفين»
5 أغسطس 2022 14:01

معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
عمار النعيمي يفتتح «مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل 2022»
«المحترفين» تفتح باب التصويت على «جوائز الأفضل»


يرفع «دوي أدنوك للمحترفين»، في الموسم الجديد 2022- 2023، والذي يستعد للانطلاق في مطلع سبتمبر المقبل شعار «الوجوه الجديدة» على صعيد المدربين، بما وصلت نسبة التغييرات في الأجهزة الفنية إلى نحو 57 % على صعيد 8 أندية، في الوقت الذي فضلت فيه 6 أندية الاستمرار بذات الوجوه التدريبية المستمرة منذ الموسم الماضي على الأقل، بما فيها دبا العائد حديثاً إلى مصاف «المحترفين»، قادماً من دوري الدرجة الأولى، تحت قيادة مدربه الصربي زوران بوبوفتيش.
وتبدو انطلاقة الموسم المرتقبة لـ «دوري أدنوك للمحترفين» مختلفة نسبياً عن الموسم الماضي 2021- 2022، والذي صبغه طابع «الاستقرار الفني»، باستمرار 11 مدرباً، تواجدوا على رأس القائمة الفنية للأندية، بنهاية الموسم الماضي 2020- 2021، في الوقت الذي اقتصرت فيه التغييرات الفنية على 3 أندية، ممثلة في العين بوجود الأوكراني سيريجي ريبروف بديلاً للبرتغالي بيدرو، وعجمان بتعيين الصربي جوران، خلفاً للمصري أيمن الرمادي، وتعاقد الإمارات مع المغربي طارق السيكتيوي.
وشملت قائمة التعاقدات الجديدة على مستوى المدربين في الموسم المرتقب، الوطني عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة السابق، والذي يقود «خورفكان»، والصربي نيبوشا فيجنيفيتش «الظفرة»، والبرتغالي كارلوس كارفلهال «الوحدة»، والألماني ثورستن فينك «النصر»، والبرتغالي ليوناردو جارديم «شباب الأهلي»، والأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي «الوصل»، والإيراني فرهاد مجيدي «اتحاد كلباء»، والبرازيلي كايو زاناردي صاحب التجارب المتنوعة في «دورينا»، والمدرب الحالي للوافد الجديد «البطائح».
واقتصر الاستقرار الفني لمدربي أندية «دوري أدنوك للمحترفين»، على 6 أندية شملت العين «حامل اللقب»، باستمرار الأوكراني سيرجي ريبيروف للموسم الثاني على التوالي، منذ إعلان التعاقد معه في يونيو 2021، والهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، والمستمر لموسم رابع على التوالي، منذ عودته إلي قيادة «فخر أبوظبي» في أكتوبر 2019، والروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس للموسم الثالث على التوالي، بعد تعاقده مع «السماوي» في يونيو 2020، والروماني كوزمين أولاريو المدرب الأكثر تتويجاً بالألقاب في المحترفين، والذي يقود الشارقة بدايةً من نوفمبر 2021 خلفاً للعنبري، والصربي زوران بوبوفتيش مدرب دبا منذ يوليو 2021، بعد نجاحه في قيادة «النواخذة» للعودة إلى مصاف دوري الكبار، بعدما حسم لقب دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي 2021- 2022.

دوري أدنوك للمحترفين
العين
الشارقة
الوحدة
الجزيرة
النصر
شباب الأهلي
الوصل
عجمان
اتحاد كلباء
آخر الأخبار
البايرن.. «فرض النفوذ»!
الرياضي
البايرن.. «فرض النفوذ»!
اليوم 10:22
السجن 37 شهرا لرجل هدد بقتل أنتوني فاوتشي
عربي ودولي
السجن 37 شهرا لرجل هدد بقتل أنتوني فاوتشي
اليوم 10:17
الصين تسجل 310 إصابات بفيروس كورونا
عربي ودولي
الصين تسجل 310 إصابات بفيروس كورونا
اليوم 10:14
أرسنال ينقل «العدوى»!
الرياضي
أرسنال ينقل «العدوى»!
اليوم 10:14
تايوان تطلق قنابل مضيئة لتحذير طائرات صينية
عربي ودولي
تايوان تطلق قنابل مضيئة لتحذير طائرات صينية
اليوم 09:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©