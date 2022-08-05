«يد الناشئين» في معسكر مغلق قبل «الآسيوية»

دبي (وام)



ينتظم منتخب الناشئين لكرة اليد، في معسكر مغلق بداية من الأسبوع المقبل، استعداداً للمشاركة في النسخة التاسعة من البطولة الآسيوية، والمقررة في البحرين من 20 إلى 31 أغسطس الجاري، والمؤهلة إلى كأس العالم 2023.

وأكد عبدالله الكعبي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد رئيس لجنة المنتخبات، أن مدرب منتخبنا الوطني قاسم عاشور، يواصل استعداداته مع اللاعبين حالياً، من خلال التدريبات اليومية، حيث أقام الفريق معسكراً في الحمرية، وحصل اللاعبون على راحة اليوم قبل تدشين معسكره المغلق ضمن استعداداته للبطولة.

وتغادر البعثة إلى البحرين في 19 أغسطس الجاري، ويترأسها ناصر الحمادي الأمين العام للاتحاد، وتضم 18 لاعباً والمدير الفني قاسم عاشور، وإبراهيم الأميري مساعد المدرب والإداري محمد راشد.

وكانت قرعة البطولة وضعت منتخبنا الوطني بالمجموعة الثانية، التي تضم أيضاً منتخبات السعودية وقطر والعراق والكويت واليابان.

وأوضح الكعبي أن اللاعبين لديهم روح معنوية عالية خلال التدريبات استعداداً للمشاركة، وتشريف كرة اليد والرياضة الإماراتية في البطولة القارية.

وعن إمكانية التعاقد مع مدرب للمنتخب الأول خلال الفترة الحالية، أكد الكعبي أن الاتحاد يواصل متابعة السير الذاتية للعديد من المدربين، ويتوقع أن يتم الإعلان عن المدرب الجديد بعد انطلاقة الموسم الرياضي لكرة اليد في سبتمبر المقبل، حتى يمكن للمدرب أن يتابع اللاعبين بشكل أفضل لاختيار العناصر للمنتخب.