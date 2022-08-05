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مالانجو يبدد الشائعات

مالانجو يبدد الشائعات
5 أغسطس 2022 13:55

دبي (الاتحاد)

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نفى تينو موكانديلا، وكيل أعمال بن مالانجو مهاجم الشارقة، الأنباء التي ربطت عودة المهاجم الكونجولي إلى صفوف الرجاء المغربي هذا الصيف، وفي تغريدة له عبر حسابه في «تويتر»، كتب: «عليَّ أن أوقف هذا هنا، كل الأخبار غير صحيحة، مالانجو لن يعود للرجاء، كل الاحترام للفريق وحظا أوفر له في الموسم المقبل».
وكان عزيز البدراوي، رئيس الرجاء، قد أكد في تصريحاته خلال لتقديم اللاعبين الجدد، أن المهاجم الكونجولي وافق في وقت سابق على القدوم للرجاء الرياضي».
وقال البدراوي حينها: مالانجو وافق على العودة إلى الرجاء، حيث أكد لي استعداده لحمل قميص الفريق مجددا في حال التوصل لاتفاق مع نادي الشارقة الإماراتي.
لكن وكيل أعمال اللاعب خرج لينفي كافة هذه الأنباء الصادرة في المغرب.

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