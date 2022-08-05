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الرياضي

«مطرية» و«نيشنس برايد» يخوضان تحدي «الفئة الأولى»

«مطرية» و«نيشنس برايد» يخوضان تحدي «الفئة الأولى»
5 أغسطس 2022 12:14

 
محمد حسن (دبي)

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تتطلع مهرة جودلفين «مطرية» إلى الفوز الثاني على التوالي، في سباقات الفئة الأولى، وذلك عبر سباق تيست ستيكس، بمضمار سراتوجا في أميركا مساء السبت، ويبحث رفيقها في الإسطبل «نيشنس برايد» أيضاً عن شرف الفوز على المستوى الأعلى في «ديربي سراتوجا» في الحفل نفسه.
وتعود «مطرية» إلى السباقات للمنافسة على مسافة سبعة فيرلونج، عقب عرضها الرائع على مسافة الميل في أكورن ستيكس للفئة الأولى في بيلمونت بارك في يونيو، حيث سجلت الفوز بفارق 6.25 طول دون عناء.
ولم تخسر المهرة التي يدربها براد كوكس، في مسيرتها في عمر الثلاث سنوات حتى الآن، وسجلت فوزاً رائعاً، بفارق سبعة أطوال، بسباق بومونت ستيكس للفئة الثالثة في كينلاند خلال أبريل، وبسباق ايت بيلز ستيكس للفئة الثانية في كنتاكي أوكس، ضمن حفل سباقات تشرشل داونز.
أما مهر الإنتاج المحلي «نيشنس برايد»، فقد سبق له المنافسة أيضاً في بيلمونت بارك، في آخر مشاركة له، حيث أنهى السباق بمركز جيد، رغم البداية البطيئة، ليحصد المركز الثالث، بفارق ثلاثة أرباع الطول من «كلاسيك كوزواي»، في بيلمونت ديربي للفئة الأولى.
واستهل ابن «تيوفيلو» العام بانتصارين رائعين في جميرا ديربي بميدان، وسباق ليستد في نيوماركت، قبل أن يحل بالمركز الثامن في «الديربي» الإنجليزي بمضمار أبسوم داونز.

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