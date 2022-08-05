السبت 6 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

أزبيليكويتا وبرشلونة «أحلام ضائعة»!

أزبيليكويتا وبرشلونة «أحلام ضائعة»!
5 أغسطس 2022 12:13

 
لندن (د ب أ)


أنهى الإسباني سيزار أزبيليكويتا التكهنات التي ربطته بالانضمام إلى برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما جدد عقده مع فريقه تشيلسي الإنجليزي، حتى عام 2024. 

أخبار ذات صلة
أرسنال ينقل «العدوى»!
ليفاندوفسكي: التحدي «معروف»

وظهر أزبيليكويتا، الذي قضى فترة طويلة في صفوف تشيلسي، كهدف لبرشلونة، في ظل تبقي أقل من عام على نهاية عقده السابق مع الفريق اللندني.

وقرر أزبيليكويتا عدم العودة إلى وطنه، بعد أن وافق على البقاء داخل قلعة «ستامفورد بريدج» لمدة موسمين آخرين على الأقل.
وانضم أزبيليكويتا «32 عاماً» إلى تشيلسي قادماً من أولمبيك مارسيليا الفرنسي في أغسطس 2012، ليتوج مع الفريق الأزرق بجميع الألقاب الكبرى طوال تلك الفترة.
وتوج أزبيليكويتا بالدوري الإنجليزي مرتين، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة، ودوري أبطال أوروبا، كما فاز ببطولة الدوري الأوروبي في مناسبتين، وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.
وعلق قائد فريق تشيلسي على تجديد عقده قائلاً «أنا سعيد حقاً بتمديد إقامتي في تشيلسي، منزلي، لقد مر ما يقرب من 10 سنوات منذ وصولي إلى النادي وانضمامي إليه، لذلك أشعر حقًا بالحب وأنا متحمس حقاً للمشروع الجديد الذي نمتلكه بين أيدينا».
وأضاف أزبيليكويتا «أود أن أقول شكراً لتود بوهلي، رئيس مجلس إدارة تشيلسي والمالك المشارك، وبهداد إجبالي، المالك المشارك لمنحي الفرصة لمواصلة رحلتي في هذا النادي الرائع، وأنا أتطلع حقاً لمواصلة مغامرتنا، أنا أفتخر بحمل شارة قائد الفريق، وآمل أن نتمكن من مشاركة العديد من الذكريات الجيدة معاً».
يعد قرار أزبيليكويتا بالبقاء مع تشيلسي بمثابة دفعة قوية للمدرب الألماني توماس توخيل قبل المباراة الأولى للفريق في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز الجديد أمام إيفرتون.
خاض اللاعب الدولي الإسباني، الذي لعب كمدافع ثالث وكظهير تحت قيادة توخيل، 47 مباراة في جميع البطولات الموسم الماضي ليرفع إجمالي رصيده مع تشيلسي إلى 476 مباراة.
من جانبه، قال بوهلي «نحن سعداء للغاية لأن سيزار سيبقى في تشيلسي لمدة عامين إضافيين على الأقل، نحن سعداء للغاية بإظهار قائدنا التزامه وقيادته المثالية مرة أخرى، لا يزال هناك الكثير لنقوم به معاً».

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
تشيلسي
سيزار أزبيليكويتا
آخر الأخبار
البايرن.. «فرض النفوذ»!
الرياضي
البايرن.. «فرض النفوذ»!
اليوم 10:22
السجن 37 شهرا لرجل هدد بقتل أنتوني فاوتشي
عربي ودولي
السجن 37 شهرا لرجل هدد بقتل أنتوني فاوتشي
اليوم 10:17
الصين تسجل 310 إصابات بفيروس كورونا
عربي ودولي
الصين تسجل 310 إصابات بفيروس كورونا
اليوم 10:14
أرسنال ينقل «العدوى»!
الرياضي
أرسنال ينقل «العدوى»!
اليوم 10:14
تايوان تطلق قنابل مضيئة لتحذير طائرات صينية
عربي ودولي
تايوان تطلق قنابل مضيئة لتحذير طائرات صينية
اليوم 09:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©