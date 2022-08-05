أزبيليكويتا وبرشلونة «أحلام ضائعة»!



لندن (د ب أ)



أنهى الإسباني سيزار أزبيليكويتا التكهنات التي ربطته بالانضمام إلى برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما جدد عقده مع فريقه تشيلسي الإنجليزي، حتى عام 2024.

وظهر أزبيليكويتا، الذي قضى فترة طويلة في صفوف تشيلسي، كهدف لبرشلونة، في ظل تبقي أقل من عام على نهاية عقده السابق مع الفريق اللندني.

وقرر أزبيليكويتا عدم العودة إلى وطنه، بعد أن وافق على البقاء داخل قلعة «ستامفورد بريدج» لمدة موسمين آخرين على الأقل.

وانضم أزبيليكويتا «32 عاماً» إلى تشيلسي قادماً من أولمبيك مارسيليا الفرنسي في أغسطس 2012، ليتوج مع الفريق الأزرق بجميع الألقاب الكبرى طوال تلك الفترة.

وتوج أزبيليكويتا بالدوري الإنجليزي مرتين، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة، ودوري أبطال أوروبا، كما فاز ببطولة الدوري الأوروبي في مناسبتين، وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وعلق قائد فريق تشيلسي على تجديد عقده قائلاً «أنا سعيد حقاً بتمديد إقامتي في تشيلسي، منزلي، لقد مر ما يقرب من 10 سنوات منذ وصولي إلى النادي وانضمامي إليه، لذلك أشعر حقًا بالحب وأنا متحمس حقاً للمشروع الجديد الذي نمتلكه بين أيدينا».

وأضاف أزبيليكويتا «أود أن أقول شكراً لتود بوهلي، رئيس مجلس إدارة تشيلسي والمالك المشارك، وبهداد إجبالي، المالك المشارك لمنحي الفرصة لمواصلة رحلتي في هذا النادي الرائع، وأنا أتطلع حقاً لمواصلة مغامرتنا، أنا أفتخر بحمل شارة قائد الفريق، وآمل أن نتمكن من مشاركة العديد من الذكريات الجيدة معاً».

يعد قرار أزبيليكويتا بالبقاء مع تشيلسي بمثابة دفعة قوية للمدرب الألماني توماس توخيل قبل المباراة الأولى للفريق في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز الجديد أمام إيفرتون.

خاض اللاعب الدولي الإسباني، الذي لعب كمدافع ثالث وكظهير تحت قيادة توخيل، 47 مباراة في جميع البطولات الموسم الماضي ليرفع إجمالي رصيده مع تشيلسي إلى 476 مباراة.

من جانبه، قال بوهلي «نحن سعداء للغاية لأن سيزار سيبقى في تشيلسي لمدة عامين إضافيين على الأقل، نحن سعداء للغاية بإظهار قائدنا التزامه وقيادته المثالية مرة أخرى، لا يزال هناك الكثير لنقوم به معاً».