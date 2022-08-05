ريكي يغادر برشلونة



لوس أنجلوس (د ب أ)



أكمل لوس أنجلوس جالاكسي الأميركي لكرة القدم، إجراءات انتقال ريكي بويج، لاعب برشلونة الإسباني، إلى صفوفه.

ويعتبر بويج الذي سيبلغ 23 عاماً خلال أيام، أحد ألمع النجوم الذين خرجوا من أكاديمية لا ماسيا الشهيرة في برشلونة في السنوات الأخيرة، لكنه شارك في 42 مباراة فقط في الدوري الإسباني، مع الفريق الأول منذ عام 2018 ، وسجل خلالها هدفين فقط.

لم يكشف جالاكسي النقاب عن الشروط المالية للصفقة، غير أن تقارير ذكرت أن بويج انضم للدوري الأميركي للمحترفين في صفقة انتقال حر لمدة 3 أعوام ونصف العام.

وأشارت التقارير إلى أن جالاكسي قام بتمويل الصفقة بأموال التخصيص المستهدفة «تي أيه إم»، فيما يتضمن العقد بنداً يسمح لبرشلونة الحق في استعادة اللاعب في أي وقت، كما يمتلك الفريق «الكتالوني» شرطاً آخر يسمح له بالحصول على نصف قيمة صفقة بيع جالاكسي للاعب لأي نادٍ آخر.

وسيكون بويج، الذي لم يسافر إلى لوس أنجلويس بعد، بحاجة لإكمال شهادة الانتقال وأوراق الهجرة الخاصة به قبل أن يتمكن من التدريب أو اللعب مع جالاكسي، علماً بأنه لا يوجد وقت محدد ومؤكد لانتهاء تلك الإجراءات.

ويسعى جالاكسي لتعزيز صفوفه، لاسيما في ظل معاناته من النتائج المهتزة في بطولة الدوري الأميركي للمحترفين هذا الموسم، حيث يحتل المركز التاسع حالياً في جدول ترتيب المجموعة الغربية برصيد 30 نقطة، عقب تحقيقه 9 انتصارات و3 تعادلات، فيما تلقى 10 هزائم، وذلك قبل خوضه مبارياته الـ12 الأخيرة في المجموعة.

وخاض بويج 18 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي مع برشلونة، منذ أن تولى المدرب تشافي هيرنانديز قيادة الفريق الإسباني، لكنه ابتعد عن خطط الفريق للموسم الجديد.

وفضلت إدارة برشلونة، تحت ضغط مالي هائل، بيع بويج مع تبقي 10 أشهر فقط

على نهاية عقده مع النادي، الذي أشارت تقارير إلى أنه كان يدفع له أكثر من 4 ملايين دولار سنويًا.

وأصبح بويج ثاني إضافة يقدمها جالاكسي إلى خط الوسط في فترة الانتقالات الحالية، بعد اللاعب الأوروجوياني جاستون بروجمان.